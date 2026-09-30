La Municipalidad de Lima anunció el despliegue de aproximadamente 1,000 trabajadores para garantizar la seguridad, el orden y la atención de los asistentes durante las cinco fechas de la procesión del Señor de los Milagros.

El operativo estará integrado por personal de fiscalización, serenazgo, gestión del riesgo de desastres, limpieza y otras áreas municipales. Las autoridades señalaron que el despliegue se realizará en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones de emergencia.

Para el primer recorrido, se estima la asistencia de entre 180,000 y 200,000 personas, según las proyecciones de los funcionarios municipales.

LEA TAMBIÉN: Señor de los Milagros podría encontrarse con papa León XIV en multitudinaria misa

Recomiendan identificar a menores y adultos mayores

Ante la gran cantidad de personas que se concentrarán durante el recorrido, las autoridades recomendaron a los padres colocar en las prendas de los menores de edad un papel con un número telefónico de contacto, especialmente en el caso de niños pequeños que no puedan brindar información sobre sus familiares.

También se pidió tomar precauciones con los adultos mayores y evitar que permanezcan en zonas de alta concentración de personas.

La Municipalidad contará con carpas móviles y puntos de atención para personas extraviadas, además de personal de primeros auxilios que acompañará el recorrido. En caso de ser necesario, se coordinará con la Policía Nacional para atender estos casos.

Señor de los Milagros. (Foto: Hermandad del Señor de los Milagros)

Asimismo, participarán el Minsa, Sisol, SAMU y el Cuerpo General de Bomberos para brindar atención de primera respuesta durante la procesión.

Como parte del protocolo de seguridad, se han establecido rutas de evacuación ante una eventual emergencia, entre ellas los jirones Ica, Huancavelica, Callao y Conde de Superunda. Las autoridades también recomendaron que las personas de mayor edad tengan facilidades para desplazarse y evitar ubicarse en zonas de alta congestión, debido al riesgo que puede generar la multitud.

Procesión recorrerá avenidas Tacna, Emancipación y Chancay

El primer recorrido, sábado 3 de octubre, comenzará al mediodía desde el Santuario del Señor de los Milagros. La imagen avanzará por la avenida Tacna, luego continuará por Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda, antes de retornar al santuario.

Se prevé que el recorrido concluya alrededor de las 8:00 p.m., aunque el horario dependerá del desarrollo de la procesión y de la cantidad de personas que acompañen al anda.

Habrá restricciones al tránsito y desvíos

La Municipalidad de Lima informó que el cierre de vías está previsto aproximadamente entre el mediodía y las 9:00 p. m., aunque el tránsito podría restringirse hasta dos horas antes debido a la llegada anticipada de los asistentes.

Para quienes circulen de norte a sur, se ha previsto como ruta alterna la avenida Francisco Pizarro, la avenida Caquetá, Alfonso Ugarte y la avenida Nicolás de Piérola. El recorrido en sentido sur-norte se realizará de manera inversa.

El plan de desvíos fue elaborado en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad que establecerá las modificaciones correspondientes para el transporte público.

Las autoridades exhortaron a los conductores y usuarios del transporte público a tomar sus precauciones y considerar rutas alternas antes de desplazarse por el Centro de Lima.

Santuario abrirá desde las 6:00 a.m.

El Santuario del Señor de los Milagros abrirá sus puertas desde las 6:00 a.m. para recibir a los fieles. Posteriormente se realizará una misa de campaña antes del inicio del recorrido procesional.

Las autoridades pidieron a los asistentes mantener el orden, seguir las indicaciones del personal de seguridad y tener especial cuidado con niños y adultos mayores durante las cinco fechas de la procesión.