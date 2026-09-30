Como parte del proyecto de irrigación Chavimochic III, Midagri anunció la construcción de un sifón de 3.5 kilómetros. (Foto: Andina)
Como parte del proyecto de irrigación Chavimochic III, Midagri anunció la construcción de un sifón de 3.5 kilómetros. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El Gobierno firmará este miércoles 30 de septiembre el contrato para el diseño y ejecución del primer componente de la tercera etapa del , informó el .

Según indicó el titular del Midagri, Marco Vinelli, este primer componente corresponde a la construcción de un sifón de 3.5 kilómetros, la cual tendrá una inversión de S/145 millones.

En agosto dijimos que en septiembre íbamos a firmar el contrato del primer componente que se trata del sifón de 3.5 km para poder llevar agua a diferentes agricultores en la zona de Chavimochic. Hoy día anunciamos que se firmará el contrato este 30 de septiembre para que se pueda hacer el diseño y la ejecución de este primer componente que es el sifón por un monto total de S/ 145 millones y un plazo de ejecución de aproximadamente 50 semanas”, indicó a la prensa.

Vinelli recordó que contempla tres componentes. El primero incluye el sifón y un canal, el segundo corresponde a la culminación de la represa, y el tercero comprende la concesión de todo el sistema.

La contratación se realizará bajo el , que forma parte de la cartera de inversiones que el sector prevé ejecutar durante los próximos cinco años.

En ese sentido, Vinelli sostuvo que la firma del contrato busca demostrar el avance del Gobierno en el destrabe de , tanto de menor como de mayor envergadura.

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