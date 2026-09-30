El Gobierno firmará este miércoles 30 de septiembre el contrato para el diseño y ejecución del primer componente de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic III, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Según indicó el titular del Midagri, Marco Vinelli, este primer componente corresponde a la construcción de un sifón de 3.5 kilómetros, la cual tendrá una inversión de S/145 millones.

“En agosto dijimos que en septiembre íbamos a firmar el contrato del primer componente que se trata del sifón de 3.5 km para poder llevar agua a diferentes agricultores en la zona de Chavimochic. Hoy día anunciamos que se firmará el contrato este 30 de septiembre para que se pueda hacer el diseño y la ejecución de este primer componente que es el sifón por un monto total de S/ 145 millones y un plazo de ejecución de aproximadamente 50 semanas ”, indicó a la prensa.

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Vinelli recordó que Chavimochic III contempla tres componentes. El primero incluye el sifón y un canal, el segundo corresponde a la culminación de la represa, y el tercero comprende la concesión de todo el sistema.

La contratación se realizará bajo el mecanismo de gobierno a gobierno que se firmó con Canadá para la ejecución del proyecto, que forma parte de la cartera de inversiones que el sector prevé ejecutar durante los próximos cinco años.

En ese sentido, Vinelli sostuvo que la firma del contrato busca demostrar el avance del Gobierno en el destrabe de proyectos, tanto de menor como de mayor envergadura.