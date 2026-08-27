El titular del Mincetur, Rogers Valencia, indicó que, aunque se sabía desde mayo la magnitud de la emergencia por El Niño, las obras en el río Chira recién comienzan. (Imagen: Andina)
El titular del Mincetur, Rogers Valencia, indicó que, aunque se sabía desde mayo la magnitud de la emergencia por El Niño, las obras en el río Chira recién comienzan. (Imagen: Andina)
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Whitney Miñán
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Perú está en medio de la confluencia de dos anomalías climáticas: El Niño costero y El Niño global. Esta situación ya ha puesto en jaque a sectores primarios, como la pesca y el agro, pero su real magnitud se vería sobre todo en el verano del 2027. En este contexto, el Gobierno de Perú está contra el tiempo para hacer obras, de corto plazo, que mitiguen los posibles golpes durante el inicio del próximo año. ¿Qué se avanza hasta ahora?

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