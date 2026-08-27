Cabe recordar que el nuevo Gobierno encontró 1,700 puntos críticos frente a las anomalías climáticas sin intervención así como un fondo de contingencia de solo S/ 800 millones.

En este contexto, como ha informado el propio Poder Ejecutivo, de ese total, se han priorizado 536 intervenciones (cifra que podría elevarse a 700 u 800 con ayuda del privado) y, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de modificaciones presupuestales, se destinaron S/ 2,000 millones a la reserva de contingencia en la primera semana de agosto.

Con dicho presupuesto, se publicaron de dos decretos supremos (declaratoria de emergencia por peligro inminente ante déficit hídrico y financiamiento para 383 intervenciones de limpieza y descolmatación en 8 regiones) y un decreto de urgencia (instalación de 12 geomallas en Lima y limpieza en 60 puntos críticos en el país), todo por S/ 630 millones.

Ahora, según información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Gobierno prepara tres decretos más que saldrán en los próximos días.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Los decretos “en ruta”

Un primer decreto supremo otorgaría recursos a sectores como Defensa; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Transportes. E incluso para la propia Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Serán unos S/ 1,000 millones para las actividades.

Con ello, hasta el 31 de agosto se habría asignado S/ 1,630 millones para El Niño y restaría S/ 370 millones (de los S/ 2,000 millones antes mencionados), que se espera se concreten en 15 días más.

Cabe recordar que el presidente del Comando Privado frente al Fenómeno El Niño, Carlos Neuhaus, declaró recientemente en Piura que “ya no hay tiempo” para obras de largo plazo ante El Niño. Y, el propio ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, admitió que, por ejemplo, la descolmatación de Piura “recién está empezando”.

Otro decreto buscará una respuesta ante la sequía. Hay que recordar que Gestión informó que existe hoy una amenaza sobre el agro por déficit hídrico: 8.1 millones de hectáreas estarían en riesgo.

Y, finalmente, se publicaría un decreto de urgencia (DU) que ajuste la modalidad de Servicios por Impuestos (SxI).

Hay que recordar que el 02 de octubre del 2025 se promulgó la Ley N° 32460, que modificó la Ley N° 29230, y autorizó a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y a las universidades públicas a ejecutar servicios en salud, saneamiento y educación mediante el mecanismo de Obras por Impuestos .

Otro decreto buscará una respuesta ante la sequía. Foto: Getty Images

Servicios por Impuestos

El ajuste que se prepara a través de DU para SxI pretende que evolucione a un mecanismo que solo tarde 15 días. Esto se lograría teniendo ya listas desde el Estado las fichas de los servicios que se necesitan sean atendidos por el sector privado. Por ejemplo, la limpieza en el contexto de El Niño.

El Midagri dio a conocer que el proceso será así: la autoridad correspondiente publicará las fichas de los servicios e invitará a los postores , es decir, las empresas. Una vez se evalúen las propuestas, se firmarán los contratos. Incluso, para reducir tiempo, se le quitaría opinión a la Contraloría General de la República.

Hasta el cierre de esta nota, el texto ya estaba consensuado con el MEF y ProInversión, pero resta sea revisada en Consejo de Ministros. Para ello, se buscaría una sesión extraordinaria para el viernes 28 o sábado 29 de agosto.

Por ejemplo, en la cartera del Midagri, hay puntos que serán puestos bajo SxI: zonas como Chutuque (Piura), río la Leche (Lambayeque), Virú (La Libertad), Jequetepeque (La Libertad). Esto por un valor de S/ 200 millones. Pero, en total, se espera que SxI signifique unos S/ 2,000 millones (Gobierno nacional y subnacionales).