Una de las materias en las que se buscará legislar es la laboral y promoción del empleo.

En detalle, uno de los puntos contemplados es revisar el esquema de los feriados laborales. En la actualidad, el Perú registra un total de 16. En un lapso de solo tres semanas, entre quincena de julio y los primeros días de agosto, se totalizan cuatro, por ejemplo.

Así la situación, el documento revisado considera una “optimización” del uso de estos días para mantener un equilibrio entre la productividad, la vida laboral, familiar y dinamizar el turismo.

“[Se busca] modificar el régimen de feriados no laborales, con la finalidad de optimizar su uso para fomentar la productividad, conciliar la vida laboral y familiar y promover el turismo”, se lee en el documento.

La manera en que se plantea el ajuste se alinea a lo referido, semanas atrás, por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, de que se moverían a los lunes para evitar frenos en la actividad economíca.

Otras medidas laborales en el radar

El Perú transita por un severo problema de falta de oportunidades laborales para los más jóvenes. En esta línea, el Gobierno de Fujimori buscará ajustes para “atender la problemática del empleo, la empleabilidad y el autoempleo de la población juvenil, con la finalidad de promover la generación de oportunidades laborales y de desarrollo laboral y profesional”.

A esto se suma que considerarán medidas para la formación en el trabajo, la información sobre oportunidades laborales y el financiamiento.

Asimismo, se propone realizar ajustes alrededor del marco normativo de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. “Con la finalidad de fortalecer de manera expresa las competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), incorporando un enfoque preventivo, focalizado y basado en resultados, sin desnaturalizar su potestad fiscalizadora”, se anota.

También se apuntaría al fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo sobre las microempresas comprendidas en el listado anual que aprueben el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Junto a esto se plantea “fortalecer el marco legal de la actividad laboral”, mediante un régimen progresivo que fomente la formalización, incluyendo seguridad social, beneficios laborales y la protección contra el empleo.

Otro aspecto es establecer un marco regulatorio para que se otorguen bonos de productividad y otros incentivos por desempeño. A fin de que no supongan mayores cargas para las empresas y se incentive su uso, se buscaría que estas no tengan carácter remunerativo en el ámbito privado.

Además, se apuntaría a “definir y desarrollar” causas objetivas del régimen de extinción de contratos, adaptándolas a las necesidades actuales del mercado laboral. Se añade que precisarían y mejorarían el “tratamiento de indemnizaciones para trabajadores de dirección y personal de confianza en el ámbito privado”.