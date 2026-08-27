¿Qué cambios alrededor de los feriados laborales se buscarían? | Andina
¿Qué cambios alrededor de los feriados laborales se buscarían? | Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Consejo de Ministros, con presencia de la presidenta Keiko Fujimori, sesionó este jueves 27 de agosto para, entre otros puntos, debatir y aprobar el proyecto del pedido de facultades legislativas delegadas que remitirán al Congreso de la República. Gestión accedió al documento y destacó que los ajustes alrededor de los días feriados laborales se mantienen.

TE PUEDE INTERESAR

¿Reinfo con nueva prórroga? Marcan 7 ejes en norma pendiente clave para mineros
¿Fujimori reducirá ministerios?: plan de Gobierno considera reactivar el de Pesca, ¿y el resto?
Shinno: si todo camina bien, a finales de octubre se firma adenda con Cálidda sobre proyecto de gas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.