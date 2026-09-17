La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 6,028 candidatos obligados a rendir cuentas sobre el financiamiento de sus campañas, lo que representa el 56.74% del total, cumplieron con presentar sus reportes hasta las 15:30 horas del miércoles, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Mediante un comunicado, la entidad precisó que Áncash registró 498 reportes, Lima Provincias 439 y Ayacucho 369, siendo estas las regiones con la mayor cantidad de informes financieros presentados

Los candidatos debían informar sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre. La medida también alcanza a 75 organizaciones políticas.

Del total de organizaciones políticas obligadas a presentar información, 42 entregaron sus reportes financieros, lo que representa al 56%. En tanto, 33 agrupaciones, equivaliendo con el 44%, aún no han cumplido con este requisito.

La ONPE precisó que los candidatos y organizaciones que todavía no realizaron la rendición de cuentas tienen plazo hasta el viernes 18 de septiembre para presentar sus respectivos informes.

La normativa vigente establece que la presentación de los informes financieros es obligatoria incluso si una candidatura no continúa en el proceso por renuncia, tacha o exclusión, o si no obtiene los votos necesarios para acceder al cargo.