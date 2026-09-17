Más del 40% de los candidatos aún no rinden cuentas de sus campañas. Foto: Archivo GEC
Más del 40% de los candidatos aún no rinden cuentas de sus campañas. Foto: Archivo GEC
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Redacción Gestión
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cumplieron con presentar sus reportes hasta las 15:30 horas del miércoles, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Mediante un comunicado,

Los candidatos debían informar sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados entre el 7 de enero y el 5 de setiembre. La medida también alcanza a 75 organizaciones políticas.

En tanto, 33 agrupaciones, equivaliendo con el 44%, aún no han cumplido con este requisito.

La ONPE precisó que los candidatos y organizaciones que todavía no realizaron la rendición de cuentas tienen plazo hasta el viernes 18 de septiembre para presentar sus respectivos informes.

, tacha o exclusión, o si no obtiene los votos necesarios para acceder al cargo.

La ONPE precisó que los candidatos y organizaciones que todavía no realizaron la rendición de cuentas tienen plazo hasta el viernes 18 de septiembre. (Fuente: El Peruano)
La ONPE precisó que los candidatos y organizaciones que todavía no realizaron la rendición de cuentas tienen plazo hasta el viernes 18 de septiembre. (Fuente: El Peruano)

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