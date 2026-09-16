Profesionales y ejecutivos encuentran nuevas oportunidades en sectores distintos a aquellos en los cuales desarrollaron su trayectoria, impulsados por sus capacidades transferibles y experiencia. Foto: Andina.
Profesionales y ejecutivos encuentran nuevas oportunidades en sectores distintos a aquellos en los cuales desarrollaron su trayectoria, impulsados por sus capacidades transferibles y experiencia. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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La salida de un trabajo, que puede ser un momento difícil para muchos profesionales, también puede convertirse en una oportunidad para iniciar una nueva carrera en un área distinta o explorar nuevas formas de desarrollarse. ¿Cómo avanza la recolocación laboral (outplacement) en Perú? LHH, que forma parte de Adecco Group, realizó un estudio para conocer cómo evoluciona esta transición, dirigida a trabajadores que han perdido su empleo o están próximos a dejarlo como consecuencia de una desvinculación laboral.

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