Jimena Díaz, gerente de Consultoría de LHH Perú, explicó los resultados de un estudio elaborado a partir de los procesos de outplacement que la firma realizó para diversas empresas entre enero y junio de este 2026. La muestra está conformada por los ejecutivos que participaron en estos procesos, entre los cuales predominan los perfiles de alta dirección, que representan el 62%. En menor proporción se encuentran los middle managers, con 19%, y los perfiles administrativos, técnicos y operarios (17%).

Uno de los principales resultados del estudio es que el tiempo promedio de recolocación fue de 5.6 meses, mientras que el 93% de los participantes logró recolocarse antes de cumplir un año. “El profesional que está en búsqueda de un trabajo, así como el mercado laboral que lo recibe, sigue teniendo esa necesidad de valor, esa necesidad de encuentro, y eso se evidencia en este tiempo. Hay un mercado laboral activo, pese a la incertidumbre política de la primera mitad del año”, señaló a Gestión.

LEA TAMBIÉN: Ocho ideas clave para afrontar con éxito un proceso de recolocación laboral

El tiempo de recolocación, anotó, puede variar de acuerdo con el nivel profesional, el sector y las condiciones del mercado. En comparación con el mismo periodo de 2025, el promedio (5.6 meses) registró una variación menor, aunque la ejecutiva advirtió que este indicador puede fluctuar según la composición de los candidatos en cada periodo.

En cuanto a la calidad de la recolocación, el 74% de los profesionales mantuvo o mejoró su posición, mientras que el 93% mantuvo o incrementó su nivel de responsabilidad. “La desvinculación no supone un deterioro de la carrera. En esta línea transicional hay oportunidad de igualar o mejorar la remuneración y, en un gran porcentaje, mejorar el puesto ”, sostuvo.

El 58% de los profesionales recolocados encontró una oportunidad laboral en un sector distinto al de procedencia. (Foto: Grupo Coril - Alfin Banco).

¿Cambio de industria en la recolocación?

Otro de los resultados más relevantes del estudio de LHH Perú es que el 58% de los profesionales recolocados cambió de industria. Es decir, aproximadamente seis de cada diez encontraron una nueva oportunidad en un sector distinto al de procedencia . “El mercado laboral está valorando las competencias transferibles, la adaptabilidad y la experiencia funcional por encima de la trayectoria exclusivamente sectorial”, remarcó Díaz.

En esa línea, sostuvo que haber desarrollado una carrera durante años en una misma empresa o industria ya no necesariamente determina el siguiente paso profesional. “Las preguntas de reclutamiento ahora giran en torno a: ¿qué problemas sabes resolver? ¿Y en qué otros contextos puedes generar valor con esas capacidades?”, explicó.

Ante este escenario, Díaz consideró que los profesionales en transición deben identificar las capacidades que han desarrollado a lo largo de su trayectoria. “El profesional que se está preparando para un outplacement tiene que saber identificar, en todos los años de carrera, aunque los haya hecho en una misma organización, las competencias que lo hacen saltar a otra oportunidad en otro sector ”, indicó.

¿Qué sector está tomando a profesionales de otras industrias? La especialista expresó que el sector financiero es actualmente uno de los más receptivos para profesionales en transición laboral . “Pese a los cambios derivados de la digitalización y la automatización, las empresas del sector están demandando nuevas capacidades y otro tipo de experiencias”, dijo.

Este dinamismo también se observa en nuevas empresas del sistema financiero, como las fintech y los bancos digitales. Además del sector financiero, identificó a tecnología, telecomunicaciones, consumo masivo, alimentos y bebidas entre los sectores que actualmente muestran mayor receptividad para los profesionales recolocados. En ese contexto, reiteró que las oportunidades laborales no están necesariamente determinadas por la industria en la que un profesional desarrolló su trayectoria, sino por las capacidades que puede trasladar a otros sectores.

El 73% de los candidatos recolocados lo hizo a través de vínculos, redes de confianza y contactos profesionales. Foto: Andina.

¿El networking mantiene su peso?

Según los resultados de LHH, el 73% de los candidatos que logra recolocarse lo hace a través de redes de contacto, confianza y vínculo s. “En plena expansión de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de las plataformas, del recruitment digital, el principal canal sigue siendo el contacto humano. Eso no se ha movido, se ha fortalecido”, afirmó Díaz.

Para la ejecutiva, este resultado evidencia que el avance tecnológico no está desplazando el valor de las capacidades humanas, sino que, por el contrario, las hace más relevantes. Así, entre las habilidades transversales más demandadas, identificó principalmente la comunicación, la capacidad de escucha, la empatía, la receptividad y la resiliencia .

“La persona que sabe escuchar, hacerse escuchar, hablar con ideas, con mucha lógica, con propiedad. Ser, a través del discurso, la persona que conecta diferentes perspectivas. Es en este momento una capacidad especialmente relevante”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Seis consejos para mantenernos como un profesional vigente y empleable

A estas competencias, se suma la capacidad de adaptación frente a entornos laborales cambiantes . “Quien no se adapta rápido se extingue”, enfatizó.

El “portafolio de actividades” gana espacio entre los profesionales mayores de 50 años, que combinan empleo, consultoría, docencia, proyectos y otras actividades. Foto: Andina.

¿Cuál es el nuevo plan de los mayores de 50 años?

La mayor valoración de las capacidades transferibles también se refleja en la forma en que algunos profesionales están planteando su siguiente etapa laboral. Díaz explicó que en los registros de LHH ha comenzado a ganar presencia una nueva categoría denominada “portafolio de actividades”, que reúne distintas alternativas profesionales que pueden desarrollarse en paralelo al empleo dependiente y emprendimiento, como proyectos, docencia o participación en directorios.

Según la ejecutiva, el portafolio de actividades se concentra particularmente entre los profesionales mayores de 50 años . A su juicio, esta tendencia forma parte de un fenómeno más amplio de longevidad profesional, en el que la trayectoria laboral puede extenderse y adoptar nuevas formas más allá del empleo tradicional. “No debería preguntarse un profesional por sobre los 50 cuánto falta para retirarme, sino cuál es mi siguiente etapa para generar valor. Y ahí es donde aparece el portafolio de actividades”, planteó.

Para la ejecutiva, esta tendencia supone también un cambio en la manera de entender la trayectoria profesional: ya no necesariamente como una única carrera o un solo empleo, sino como una combinación de actividades que permite aprovechar la experiencia y las capacidades acumuladas en distintas etapas.

En tanto, el fenómeno de la recolocación adquiere especial relevancia entre los profesionales de mayor experiencia. Más del 60% de los candidatos activos de LHH para esa transición son top managers y el 33% tiene más de 50 años, mientras que la edad promedio de quienes inician un programa de outplacement es de 43 años.

“Estamos dejando atrás la idea de una sola carrera. De pronto están apareciendo empleos, porque puede haber un part time, consultoría, emprendimiento, proyectos, docencia, directorios, nuevas etapas profesionales y hay mercado para esto”, sostuvo.

Jimena Díaz, gerente de Consultoría de LHH Perú. explicó los principales resultados del estudio de recolocación correspondiente al primer semestre de 2026. Foto: LHH Perú.