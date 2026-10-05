El conteo rápido al 100% de Datum Internacional mostró un empate técnico entre Renovación Popular, que no tiene postulante a alcalde, pero sí a López Aliaga como primer regidor; y Avanza País, encabezado por Francis Allison. El primero tiene 27.6% y el segundo 26.7%.

Mochila más que pesada

Del debilitado panorama financiero de la MML, el principal y más actualizado dato que lo ilustra es que su deuda se incrementó de S/ 1,400 millones en el 2022 a más de S/ 5,000 millones al segundo trimestre de este año. Se estima en casi cuatro veces más, según han advertido desde el Consejo Fiscal y el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Un dato que complementa este crítico escenario es la brecha abismal respecto a sus ingresos. Con un saldo de deuda de casi S/ 5,400 millones, el ingreso corriente promedio bordea apenas los S/ 1,500 millones. Así, la deuda más que triplica los ingresos.

Precisamente, en un informe de julio último, el Consejo Fiscal (CF) señaló expresamente su preocupación por el elevado endeudamiento asumido por la MML.

“Debido a que compromete una parte importante de los recursos de las siguientes administraciones municipales, reduciendo el espacio fiscal disponible y, consecuentemente, poniendo en riesgo la provisión adecuada de servicios públicos”, indicaron entonces.

Victor Fuentes, gerente central de Economía del IPE, indicó que entre los principales servicios que provee la MML está la infraestructura de conectividad y seguridad ciudadana, por mencionar los principales.

En su análisis, el CF apuntó a que la municipalidad está exceptuada del cumplimiento de las reglas fiscales y de sus medidas correctivas por una excepción prevista en el marco legal que data del 2016.

Fuentes recordó que el financiamiento obtenido por la MML y por el que se incrementó la deuda responde a una emisión de bonos por un lapso de alrededor de 20 años.

En este punto, indicó que, entre el 2028 y 2035, el servicio de la deuda (intereses y amortización) superaría los S/ 500 millones anuales. Esto es más de lo que la municipalidad invirtió en promedio cada año entre el 2003 y 2025, alrededor de S/ 495 millones.

¿Obras sin avance?

El costo de este endeudamiento fue realizar más obras, pero la MML ya presentaba falencias al respecto. Según el IPE, de los 435 proyectos de la cartera 2012 - 2025, 191 están paralizados (44%) y 83 abandonados (19%).

Apenas 35 proyectos están en desarrollo (8%) y otros 126 están por concluir, con avances superiores al 90% (29%).

En su último reporte, el Consejo Fiscal observó que, al 13 de julio, los 58 proyectos financiados con el programa de bonos, una cartera distinta de la anterior, tenían un avance financiero conjunto de 24.6% y 33 de ellos no registraban avance físico. Es decir, por más de la mitad de obras (57%) ya se pagan intereses sin tener avance alguno.

Para Fuentes, se trata de un “absurdo financiero” que la MML haya asumido tal nivel de deuda vista la experiencia.

Para el economista, aquí confluye una gestión inadecuada, mal planeamiento financiero y también de articulación de proyectos. “Vimos entonces que el problema no es de financiamiento”, comentó.

En tanto, en declaraciones a la prensa luego de emitir su voto, el actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que le dejará a su sucesor una municipalidad “en azul, muy saneada, con dinero y con mega obras muy importantes para la modernización de la capital”.

Hay incertidumbre sobre si Rafael López Aliaga podría asumir la alcaldía de la MML. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

Lejano de un escenario de deudas, indicó que se tuvo una inversión de S/ 4,000 millones en “obras tangibles”. Agregó que “hay un importante número de obras en proceso” y esperan que sean continuadas en la siguiente administración.

También según el reporte del Consejo Fiscal, al 2025, los pasivos firmes de la MML por sentencias judiciales y laudos arbitrales ascendió a los S/ 933 millones, a partir de información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero S/ 312 millones aún no se han incorporado como saldo de deuda.

Respecto a este escenario de procesos judiciales, Reggiardo presentó optimismo de que terminarán favoreciendo a la comuna.