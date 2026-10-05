¿En qué condiciones financieras se dará el cambio de gestión municipal? | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
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Hay incertidumbre sobre quién ocupará el sillón de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desde el 1 de enero próximo hasta el cierre del 2030, pero en lo que hay certeza es en el severo debilitamiento de las finanzas que heredará. Esto, producto de la administración saliente de Renovación Popular, empezada por Rafael López Aliaga y culminada por Renzo Reggiardo.

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