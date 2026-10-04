Rafael López Aliaga (RLA) fue cuestionado por la prensa durante su desayuno electoral respecto a la posibilidad de no completar su mandato, en caso gane las elecciones a la alcaldía de Lima y sea habilitado para asumir el puesto.
El aspirante a primer regidor por Renovación Popular —y habilitado a ejercer la alcaldía por la renuncia de Luis Rubio como cabeza de lista sostuvo que no sabe lo que sucederá de aquí al 2030.
“Dios lo dirá. En 4 años pasan muchas cosas. Yo he aprendido a no dar ningún compromiso de nada”, respondió ante la consulta periodística.
RLA, que emitió su voto en la sede de Petroperú, en San Isidro, aseguró que no puede dar garantías de ello, ya que sus palabras podrían mal utilizarse.
“Después usan mi palabra en contra mía y cortando las frases. Manipulan las respuestas, como ya los conozco, lo dejo ahí no más”, indicó.
El ex candidato presidencial en las últimas elecciones emitió su voto en la sede de Petroperú, ubicada San Isidro. RLA pasará el resto de la jornada electoral en su domicilio y luego acudirá al local de su partido para el flash electoral, cerca de las 5:00 pm.
RLA también se pronunció respecto al resultado de esa última contienda, para la que renunció a la alcaldía de Lima, durante su desayuno electoral.
“El 12 de abril (primera vuelta presidencial), que claramente fue un robo descarado, de 500 mil votos, uno se pone en duda, ¿vale la pena? Pero me vino a la mente la cara de muchas personas que me habían dado alegría”, recalcó.