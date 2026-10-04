El candidato a primer regidor por Lima, Rafael López Aliaga, ejerce su derecho al voto en el local ubicado en la avenida del Parque 120, en el distrito de San Isidro. Su mesa de votación es la N.° 047612. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec).
El candidato a primer regidor por Lima, Rafael López Aliaga, ejerce su derecho al voto en el local ubicado en la avenida del Parque 120, en el distrito de San Isidro. Su mesa de votación es la N.° 047612. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec).
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Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Rafael López Aliaga (RLA) fue cuestionado por la prensa durante su desayuno electoral respecto a la posibilidad de no completar su mandato, en caso gane las elecciones a la alcaldía de Lima y sea habilitado para asumir el puesto.

“Dios lo dirá. En 4 años pasan muchas cosas. Yo he aprendido a no dar ningún compromiso de nada”, respondió ante la consulta periodística.

RLA, que emitió su voto en la sede de Petroperú, en San Isidro, aseguró que no puede dar garantías de ello, ya que sus palabras podrían mal utilizarse.

“Después usan mi palabra en contra mía y cortando las frases. Manipulan las respuestas, como ya los conozco, lo dejo ahí no más”, indicó.

El ex candidato presidencial en las últimas elecciones emitió su voto en la sede de Petroperú, ubicada San Isidro. RLA pasará el resto de la jornada electoral en su domicilio y luego acudirá al local de su partido para el flash electoral, cerca de las 5:00 pm.

“El 12 de abril (primera vuelta presidencial), que claramente fue un robo descarado, de 500 mil votos, uno se pone en duda, ¿vale la pena? Pero me vino a la mente la cara de muchas personas que me habían dado alegría”, recalcó.

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