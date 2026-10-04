Bernardo Pachas, jefe de la ONPE. (Foto: César Campos / GEC)
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Redacción Gestión
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El jefe interino de la , Bernardo Pachas, rechazó las imputaciones formuladas por el candidato a teniente alcalde a la Municipalidad de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien calificó al organismo electoral como una “mafia criminal”.

El funcionario explicó que el compromiso de la institución con la transparencia e integridad en cada jornada democrática, remarcando que cualquier inconveniente ocurrido responde a temas logísticos y no a actos ilícitos.

“Nosotros no somos ninguna banda criminal”, indicó la autoridad interina.

En esa línea, dijo que la entidad mantiene una conducta intachable en todas sus operaciones.“Siempre hemos sido transparentes. Una falla logística en una zona del país, de Lima, no nos hace delincuentes a los que estuvimos y a los que estamos y estaremos”, apuntó Pachas para dejar en claro las diferencias entre un error operativo y un delito.

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