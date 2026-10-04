Este domingo 4 de octubre se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sigue en Gestion.pe EN VIVO el minuto a minuto de la jornada, las incidencias en los locales de votación, las declaraciones de los candidatos, resultados a boca de urna y reacciones.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se elegirán 13,148 autoridades para el periodo 2027-2030.
- 25 gobernadores regionales
- 25 vicegobernadores regionales
- 364 consejeros regionales
- 196 alcaldes provinciales
- 1,724 regidores provinciales
- 1,696 alcaldes distritales
- 9,118 regidores distritales
Cabe precisar que la votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) será hasta las 5:00 p.m. (17:00 horas)
Desde el local donde se realiza el desayuno de Podemos, el candidato de Podemos, Daniel Urresti, dijo que eligieron el lugar -donde hace 4 meses estuvo Keiko Fujimori, el día de las elecciones generales- junto con el candidato de San Juan de Lurigancho.
Agregó que no han recibido apoyo de otros candidatos, "creo que no es necesario; con los votos que tenemos es suficiente para ganar".
El candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, hizo un llamado a todos los vecinos que asistan a su local de votación. "Es una fiesta cívica, hay que salir a votar. Somos optimisas no solo de los resultados que se pueda tener en Lima sino que en los reportes en muchos distritos de la capital dicen que nuestros candidatos tienen muchas posibilidades"
En declaraciones a la prensa, el candidato dijo que han organizado un ejército de personeros que estarán desplegados en todas las mesas. "Si termina el día, hay la posibilidad que no sepamos quién será el próximo alcalde. Es un problema que ha originado el JNE, porque no han definido a quién entregarán las credenciales y eso es irregular, porque la gente puede votar por un candidato pero el JNE entregar las credenciales a otros; y eso no es democrático".
El candidato a primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, llegó a San Juan de Miraflores para su desayuno electoral. Lo acompaña en la actividad el excandidato presidencial Carlos Álvarez.
Tras ello, López Aliaga asistirá a la sede de Petroperú, en San Isidro, donde le toca votar.