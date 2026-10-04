Este domingo 4 de octubre se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sigue en Gestion.pe EN VIVO el minuto a minuto de la jornada, las incidencias en los locales de votación, las declaraciones de los candidatos, resultados a boca de urna y reacciones.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se elegirán 13,148 autoridades para el periodo 2027-2030.

25 gobernadores regionales

25 vicegobernadores regionales

364 consejeros regionales

196 alcaldes provinciales

1,724 regidores provinciales

1,696 alcaldes distritales

9,118 regidores distritales

Cabe precisar que la votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) será hasta las 5:00 p.m. (17:00 horas)