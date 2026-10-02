La Línea 1 del Metro de Lima incrementará su operación este domingo 4 de octubre, con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El sistema realizará 34 viajes adicionales frente a un domingo regular y proyecta trasladar a unos 383 mil pasajeros durante la jornada electoral.

La cifra supone 62 mil pasajeros más que los 321 mil que, en promedio, moviliza la Línea 1 durante un domingo regular, equivalente a un incremento de 19%. El aumento de la demanda estará concentrado principalmente en determinados horarios, debido al desplazamiento de los ciudadanos hacia sus centros de votación.

“Como primer sistema ferroviario de transporte público de la capital, cumplimos un rol clave en jornadas de alta movilidad como las elecciones. Este domingo 4 de octubre, aumentaremos 34 viajes adicionales para asegurar que 383 mil pasajeros lleguen a tiempo a sus centros de votación”, señaló Manuel Sánchez, gerente de operaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.

¿Cómo funcionará la Línea 1 durante las elecciones?

El servicio comenzará a las 5:30 a.m. y culminará a las 10:00 p.m. durante la jornada electoral. En total, se realizarán 334 carreras, frente a las 300 que corresponden a un domingo regular.

La Línea 1 del Metro de Lima realizará 34 viajes adicionales este domingo 4 de octubre por las elecciones municipales 2026.

La frecuencia de paso de los trenes oscilará entre 4 y 15 minutos, dependiendo de la franja horaria y de la demanda registrada durante el día.

La Línea 1 también reforzará el personal en estaciones consideradas estratégicas para facilitar el ingreso y salida de pasajeros, orientar a los usuarios y mantener la fluidez de la operación durante los periodos de mayor demanda.

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En un día hábil, el sistema transporta a más de 600 mil pasajeros. Los domingos, en cambio, moviliza en promedio a 321 mil usuarios.

Ante el incremento previsto para este domingo, la Línea 1 recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación, recargar previamente sus tarjetas y considerar posibles incrementos en los tiempos de desplazamiento. Asimismo, pidió seguir las indicaciones del personal operativo durante el recorrido.