ProInversión da mayor detalle del cronograma para la subasta de bienes de Petroperú. (Foto: GEC)
ProInversión da mayor detalle del cronograma para la subasta de bienes de Petroperú. (Foto: GEC)
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Elías García Olano
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ProInversión dio a conocer el cronograma para la subasta de inmuebles de Petroperú, que comprende cinco licitaciones por un valor comercial total de US$ 46.5 millones. Durante su presentación ante la comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, detalló los próximos hitos.

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