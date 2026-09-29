Hasta el momento, y en el marco del Decreto de Urgencia 010-2025 que encarga a ProInversión la conducción del proyecto de reorganización patrimonial y operativa de la empresa, dicha agencia ha realizado ya una primera subasta, que incluyó la adjudicación del chalet Paillardelle, tal como lo adelantó Gestión.

Ante la citada comisión, Ángel Delgado, director del citado proyecto en ProInversión, informó que, el 5 de octubre de este año se lanzará la convocatoria a una segunda subasta, con 10 inmuebles, que se concretará el 12 de diciembre, por US$ 23 millones.

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La tercera subasta se convocará el 23 de octubre, incluirá 11 inmuebles y se adjudicará el 22 de diciembre próximo, por US$ 9.5 millones.

Así, entre la segunda y tercera subasta, el valor comercial a adjudicar en conjunto por US$32.6 millones hasta fin de este año.

Adjudicaciones para 2027

Una cuarta subasta se lanzará el 9 de octubre próximo a adjudicar el 8 de enero del 2027, y la quinta se convocará el 24 de noviembre entrante para otorgar la buena pro el 25 de enero del año entrante.

Con estas cinco licitaciones, los inmuebles de la petrolera estatal a vender suman un valor comercial total de US$46.5 millones.

Bloques patrimoniales

Delgado informó que ProInversión está próximo a aprobar los planes de promoción para los primeros bloques patrimoniales de la petrolera estatal, donde van a incorporar inversión privada, comenzando por los terminales que permiten el abastecimiento y despacho de combustibles en el sur del país, como son los de Pisco, Mollendo e Ilo.