Moody’s Ratings afirmó la calificación de familia corporativa (CFR, por sus siglas en inglés) de la petrolera en “Caa1″, así como sus calificaciones de deuda sénior no garantizada en “Caa1″. Al mismo tiempo, afirmó la evaluación crediticia base (BCA) de Petroperú en “ca” y cambió la perspectiva a positiva desde negativa.

La calificadora de riesgo explicó que la afirmación de las calificaciones “refleja la estructura de capital altamente apalancada de la empresa, un perfil crediticio independiente débil y la continua dependencia de un apoyo gubernamental extraordinario”.

Sin embargo, el cambio de perspectiva a positiva refleja la disposición demostrada del Gobierno de Perú (Baa1 estable) para apoyar a Petroperú a través del financiamiento puente recientemente completado de US$ 475 millones, “lo que mejorará el perfil de liquidez de la empresa y apoyará la normalización del capital de trabajo y las operaciones, así como el progreso de la empresa hacia la obtención de financiamiento a más largo plazo”.

Cabe recordar que hoy la reestructuración de la empresa del Estado está a cargo de ProInversión. Así, ya cuenta con US$ 475 millones, habilitados por la banca internacional, para reflotarla. Mientras aguarda que llegue lo restante para completar una línea de crédito por US$ 2,000 millones, ya se están tomando decisiones operativas.

“Con el Vehículo de Propósito Especial (SPV, por sus siglas en inglés), el sistema confía en el vehículo [el financiamiento]. Esto es distinto a lo que se hacía antes: el Estado se prestaba dinero, emitía deuda soberana, le prestaba [a la petrolera] y no importaba que pasaba luego. Ahora se permitirá que Petroperú se encamine a ser sostenible otra vez”, dijo recientemente Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión a Gestión.

“Esperamos que la financiación puente mejore la liquidez y apoye el pago de obligaciones críticas con los proveedores, los requerimientos de capital de trabajo y la adquisición de petróleo crudo”, menciona Moody’s.

La financiación permitirá a Petroperú, considera la calificadora de riesgo, normalizar las relaciones con los proveedores y aumentar la disponibilidad de materia prima para la refinería de Talara, apoyando la continuidad operativa y mejorando el desempeño operativo.

“La financiación cuenta con mecanismos de apoyo que involucran al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que, en nuestra opinión, evidencian aún más la disposición del Gobierno peruano para apoyar a Petroperú cuando sea necesario”, resaltó.

Aun así, fue claro en detallar que la reciente transacción de financiación mejora la liquidez y la visibilidad de los fondos, Petroperú todavía enfrenta el desafío de restaurar la rentabilidad sostenible y fortalecer su posición competitiva en el mercado de combustibles de Perú.

La perspectiva positiva refleja la expectativa de que la mejor posición de liquidez de la empresa, el apoyo continuo del Gobierno y el financiamiento a largo plazo esperado respaldarán un fortalecimiento gradual de su perfil crediticio durante los próximos 12-18 meses.

La perspectiva también incorpora la expectativa de que una mayor capacidad para financiar el capital de trabajo contribuirá a una recuperación en el desempeño operativo, incluyendo la generación positiva de EBITDA, una mejora en la generación de flujo de efectivo y una recuperación gradual de la cuota de mercado.

La perspectiva positiva refleja la expectativa de que la mejor posición de liquidez de la empresa, el apoyo continuo del Gobierno y el financiamiento a largo plazo esperado respaldarán un fortalecimiento gradual de su perfil crediticio durante los próximos 12-18 meses. Foto: Andina.

Factores que podrían llevar a una mejora o a un deterioro

Moody’s evalúa los factores que podrían llevar a una mejora o a un deterioro de la calificación de la empresa estatal.

En detalle, una mejora en las calificaciones de Petroperú podría ocurrir si la empresa demuestra una mejora sostenida en su perfil financiero, respaldada por una estructura de capital más sostenible, mayor liquidez, menor riesgo de refinanciamiento y evidencia de un mejor desempeño operativo.

También podría generarse presión positiva sobre la calificación si Petroperú logra una generación sostenida de EBITDA positivo, mejora los indicadores de flujo de efectivo y demuestra una recuperación de su posición en el mercado, mientras mantiene un acceso adecuado a financiamiento y apoyo del Gobierno.

Directorio de Petroperú. Vale mencionar que el directorio está liderado por Oliver Thomas Alexander Stark Preuss. Lo acompañan Carlos Adrián Linares Peñaloza (vicepresidente), Cesar Burga Rivera (director), Daniel Enrique Cabrera Ortega (director), Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez (director) y Néstor Reynaldo Herrera Guerrero (representante de los trabajadores en el directorio).

En contraste, dado que las calificaciones de Petroperú dependen en gran medida del respaldo del Gobierno de Perú, un cambio en las suposiciones sobre la disponibilidad o puntualidad de ese apoyo podría llevar a una rebaja.

También podría surgir presión a la baja en la calificación si la liquidez se debilita, aumentan los riesgos de refinanciamiento, el desempeño operativo sigue estando muy por debajo de lo esperado o si Petroperú no logra recuperar la rentabilidad y su posición en el mercado.

“Una rebaja de la calificación Baa1 del Gobierno de Perú probablemente resultaría en una rebaja de las calificaciones de Petroperú”, finalizó.