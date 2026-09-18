Perspectiva positiva. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Aunque recién está recorriendo los primeros tramos de un largo camino pendiente, Petroperú parece que empieza a “convencer” a la mirada internacional. Aunque mantuvo sus bajas calificaciones, la perspectiva dio un giro favorable.

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