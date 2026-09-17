El coworking sigue creciendo en Lima, con más sedes, nuevos operadores y una oferta que empieza a ir más allá de las oficinas. Foto: Comunal Workcafé
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Karen Guardia Quispe
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El mercado de coworking sigue ganando espacio: con 92 sedes operativas en la capital y una oferta que supera los 130,000 metros cuadrados (m²), los cuatro principales operadores (WeWork, IWG, Swiss Rents y Comunal) vienen ampliando su oferta y explorando nuevos modelos de negocio. ¿De qué se tratan? ¿Qué operador sumó más sedes en la primera mitad de 2026? El último reporte de Binswanger da una mirada sobre cómo viene evolucionando este mercado.

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