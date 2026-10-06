En Perú, el adulterio puede tener consecuencias económicas en un divorcio, pero no implica perder automáticamente la mitad de los bienes. Abogados explican qué ocurre con inmuebles, ahorros e inversiones según el régimen patrimonial y lo que logre acreditarse ante el juez. Composición: Gestión
En Perú, el adulterio puede tener consecuencias económicas en un divorcio, pero no implica perder automáticamente la mitad de los bienes. Abogados explican qué ocurre con inmuebles, ahorros e inversiones según el régimen patrimonial y lo que logre acreditarse ante el juez. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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Los seres humanos no estamos libres de incurrir en errores, pero en el caso de un matrimonio, el impacto puede ir más allá de la resaca sentimental tras una infidelidad, en especial cuando hay propiedades en medio.

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