Pocos medios de transporte son un símbolo más claro de gran riqueza que un jet privado.
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Financial Times
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El rápido crecimiento de compañías enfocadas en la inteligencia artificial (IA), como OpenAI y Anthropic, ha generado una ola de millonarios y multimillonarios, quienes están comenzando a gastar, con activos de prestigio entre sus principales prioridades.

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