El número de multimillonarios a nivel mundial aumentó un 13% interanual hasta alcanzar los 3,302 en los 12 meses que terminaron en abril, de los cuales más de mil residen en Estados Unidos, según UBS.

La primera adquisición de prestigio siempre es una casa. Se ha registrado un aumento en los precios inmobiliarios en San Francisco, donde el precio mediano de una vivienda unifamiliar saltó a US$ 2.1 millones en junio, un aumento de casi el 25% respecto al mismo mes de 2025, según la agencia inmobiliaria Compass.

Pero una vez que tienen una casa, quienes han amasado fortunas gracias al auge de la IA están gastando grandes sumas en yates, jets privados y vehículos hiperpersonalizados y de alto rendimiento.

Están rechazando el champán y el servicio personalizado y exclusivo que suele asociarse con los viajes de lujo y, en su lugar, buscan cosas que sean prácticas, privadas y que les permitan mantener sus estilos de vida saludables. No quieren esperar y sí quieren pagar con criptomonedas.

“La aparición de los superricos de la IA ha generado una nueva ola de demanda para aquellas compañías que ofrecen acceso a jets privados, yates y superautos”, dijo Paul Charles , consultor de viajes de lujo.

Las compañías que ofrecen este tipo de activos se están viendo obligadas a aprender muy rápidamente cuáles son las exigencias tan particulares de esta nueva clase de personas adineradas.

Jets privados

Pocos medios de transporte son un símbolo más claro de gran riqueza que un jet privado. Flexjet, que permite a las personas adquirir una propiedad fraccionada de una aeronave, ha observado un aumento en el número de clientes que han hecho fortunas gracias a la IA o a otras ofertas públicas de acciones (OPA) en el sector tecnológico. Esta tendencia ha reducido la edad promedio de sus clientes por una década, dijo el director ejecutivo de Flexjet, Andrew Collins .

Esa riqueza también se está extendiendo a quienes se dedican a negocios relacionados con la IA. Uno de los clientes más recientes del grupo de alquiler de aviones FlyVictor es un constructor de centros de datos que ha estado alquilando aviones en EE.UU. y Europa mientras espera que se concrete la compra de un nuevo jet Bombardier de largo alcance.

Este nuevo tipo de compradores, algunos de apenas 25 años de edad, trae consigo nuevas exigencias, según el codirector ejecutivo de FlyVictor, Toby Edwards .

Además de querer pagar con bitcoins u otras criptomonedas, estos clientes nativos digitales suelen preferir hacer sus reservaciones a través de la aplicación de la compañía o de WhatsApp, sin pasar por intermediarios ni por el “espectáculo de la aviación privada tradicional”, dijo Charles Robinson , fundador del mercado de vuelos chárter EnterJet. “Si tardan más de unos minutos en recibir cotizaciones y confirmar, muchos pierden el interés”.

Los estándares a bordo también se han actualizado. “El estándar de oro de la aviación privada de antaño — disfrutar de una copa de champán sobre manteles de lino impecables — ha quedado prácticamente en el olvido para este grupo”, dijo Robinson , y añadió que buscaban “tipos específicos de agua”, como las marcas artesanales Fiji y Acqua Panna, así como " una oferta gastronómica enfocada en la salud".

“Vuelan en jets privados por razones de eficiencia y discreción, no para impresionar socialmente”, añadió.

Autos de lujo

Los nuevos multimillonarios de la IA priorizan las características exclusivas y están dispuestos a cambiar de vehículo en tan sólo seis meses para asegurarse de tener los modelos más recientes.

Lamborghini ha tenido un éxito particular al atraer a la generación más joven de emprendedores de la IA, según los corredores, con su vehículo utilitario deportivo Urus, que se puede hiperpersonalizar con una selección de más de 150 colores. Más allá de las opciones de personalización que ofrece el fabricante, los compradores más jóvenes pueden agregar kits aerodinámicos y de fibra de carbono a sus Lamborghinis para cambiar el aspecto de la carrocería, lo cual es perfecto para publicar en redes sociales.

Ferrari, según personas cercanas a la compañía, ha recibido comentarios positivos de los clientes de Silicon Valley por el Luce, su primer vehículo eléctrico (VE), que provocó una reacción negativa entre algunos aficionados tradicionales debido a su diseño polarizante. Benedetto Vigna , director ejecutivo del grupo italiano de lujo, lo ha defendido, haciendo hincapié en la importancia de ampliar el atractivo de la marca. El día del lanzamiento del nuevo vehículo eléctrico, mencionó el interés que había recibido por parte de un emprendedor tecnológico de San Francisco.

El director ejecutivo de Porsche, Michael Leiters , también señaló que estaban surgiendo nuevos grupos de clientes a raíz del auge de la IA. “Naturalmente, estamos haciendo todo lo posible por llegar a estos clientes y ganárnoslos para la marca Porsche”, añadió.

EMJ Exclusive, que ofrece una gama de servicios a personas adineradas, compró recientemente un Rolls-Royce Cullinan con poco kilometraje para un emprendedor de IA de veintitantos años, radicado en Los Ángeles, quien había solicitado un vehículo “único en su tipo”. La compañía personalizó el vehículo extensamente, incluso cambiando su característico exterior e interior negros por un acabado personalizado en azul brillante y naranja.

“Creo que lo que les importa a las personas cuya riqueza proviene de la IA es la exclusividad”, dijo el fundador de EMJ Exclusive, Ed Somner Bogard . “Nuestro cliente nunca va a conducir su Rolls-Royce a ningún lado donde haya alguien con el mismo vehículo”.

El vehículo utilitario deportivo Urus de Lamborghini ha sido un éxito entre la franja más joven de los superricos de la IA. Foto: Sjoerd van der Wal/Getty Images

Yates

El concesionario de yates de Jeff Brown , con sede en San Diego, se ha “beneficiado enormemente” de una nueva ola de compradores de San Francisco que “se hicieron ricos de la noche a la mañana”, dijo. Entre los clientes de su sucursal en Sausalito, justo al otro lado del Puente Golden Gate desde San Francisco, se encuentran nuevos multimillonarios que buscan embarcaciones más pequeñas capaces de enfrentar las agitadas aguas del océano Pacífico y navegar por el sinuoso río Napa.

Estos compradores no buscan enormes palacios flotantes, sino embarcaciones de expedición más rápidas y de mayor autonomía. “No se trata de embarcaciones de lujo. Son embarcaciones muy funcionales que pueden recorrer largas distancias a gran velocidad y transportar un montón de cosas divertidas”, dijo. Además, dan mayor importancia a las medidas de privacidad, como las ventanas con polarizado más oscuro, que la clientela tradicional de Brown.

Nuevo modelo de superyate X90 de 90 pies de Princess Yachts. Foto: Princess Yachts

Annie Reed , directora comercial del fabricante británico de yates de lujo Princess Yachts, dijo que la compañía estaba “enviando más embarcaciones a la costa oeste de EE.UU.”, así como a Florida, y que ya había vendido cinco unidades de su nuevo superyate X90 de 90 pies — cuyo precio supera los £ 10 millones — a compradores estadounidenses antes de su lanzamiento oficial en septiembre.

Princess ha recibido múltiples solicitudes para instalar a bordo de sus embarcaciones equipos de fitness de alta gama de Technogym, incluyendo equipos de entrenamiento funcional y de fuerza. Un cliente incluso pidió instalar una bicicleta Peloton en su “flybridge”, la cubierta al aire libre situada en la parte superior del yate.

Escrito por Stephanie Stacey, Peter Campbell y Kana Inagaki