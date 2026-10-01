A solo cuatro días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, cerca de 30 candidatos podrían quedar fuera de carrera. El jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eder Quiroz, informó que el Pleno evalúa estos casos y advirtió que la cifra podría ampliarse.

Quiroz explicó que la situación jurídica de los candidatos puede cambiar hasta un día antes de la jornada electoral.

En ese sentido, el Pleno del JNE viene aplicando el artículo 34-A de la Constitución, que impide participar en procesos de elección popular a ciudadanos con una condena en primera instancia por delito doloso.

Cerca de 30 casos bajo evaluación

“Cerca de 30 son los casos que se ha informado el día de hoy por la Secretaría General dentro del Pleno y que seguramente, como menciono, pueden ampliarse”, señaló Quiroz.

El funcionario precisó que todavía no es posible establecer un número definitivo de candidatos que podrían ser excluidos, debido a que la situación jurídica de los postulantes puede modificarse hasta el cierre del plazo.

El artículo 34-A establece que no pueden postular a cargos de elección popular quienes tengan una sentencia condenatoria en primera instancia por la comisión de un delito doloso, recordó.

Decisiones podrían conocerse hasta el 3 de octubre

Además, Quiroz indicó que el plazo para este tipo de exclusiones vence el sábado 3 de octubre, un día antes de las elecciones.

Las resoluciones serán comunicadas de manera inmediata por los Jurados Electorales Especiales a las oficinas correspondientes de la ONPE para adoptar las medidas logísticas necesarias.

Cerca de 30 casos ya están bajo evaluación del JNE y podrían sumarse más. Las resoluciones de exclusión serán colocadas en los locales de votación para conocimiento de los electores.

De esta manera, los ciudadanos podrán conocer el día de la votación qué candidatos ya no pueden ser materia de elección o qué anotación corresponde realizar en la cédula de sufragio.

“No podríamos afirmar un número redondo de cuántos serían los casos globales, pero sí ya se ha puesto en conocimiento esto a la ONPE de la aplicación del artículo 34-A de la Constitución”, sostuvo Quiroz.

¿Cómo sabrán los electores si su candidato fue excluido?

En diálogo con Cuentas Claras de Canal N, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Bernardo Pachas, explicó que, si el JNE dispone la exclusión de un candidato hasta el 3 de octubre, las resoluciones serán comunicadas a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) correspondientes.

Estas deberán colocar las resoluciones en un lugar visible de los locales de votación, de modo que los electores puedan conocer si el candidato por el que tenían previsto votar fue excluido de la contienda.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es esas resoluciones, a través de las diferentes ODPEs en las que sean excluidos, colocarlas en un lugar visible para que el elector pueda saber que se ha excluido a su candidato”, señaló.

El funcionario remarcó que esta situación puede ocurrir un día antes de los comicios, fecha límite establecida en el cronograma electoral para la exclusión de candidatos.