El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó hoy 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques en 21 regiones del país a actores políticos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE informó que estas amenazas corresponden al periodo de las ERM 2026 hasta el 25 de setiembre.

“Son 83 casos que hemos podido reportar y tienen que ver con 21 regiones. Las regiones que mayormente registran los casos son Lima, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Junín. Y esto coincide con el mapa de alta conflictividad en algunas regiones”, indicó a Andina.

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De acuerdo a las cifras del JNE las cifras de amenazas, extorsiones y ataques en regiones son: Lima (21); La Libertad (16), Áncash (7), Cajamarca (5), Junín (7), Piura (4), Ica (3), Callao (3), Ayacucho (3), San martín (2), Huánuco (2), Huancavelica (1), Moquegua (1), Puno (1), Tumbes (1), Lambayeque (1), Ucayali (1), Apurímac (1), Arequipa (1) y Amazonas (1).

Fernán Zegarra Miranda expresó que desde el JNE se condena la violencia venga de donde venga, especialmente agravada en la actual contienda electoral de ERM 2026.

“Lamentablemente, estos ataques se están incrementando día a día, de tal suerte que ha habido en nueve días alrededor de 23 acciones que tienen que ver con amenazas, extorsiones y ataques directos en esta contienda electoral”, expresó.

Eugenia Fernán Zegarra, directora nacional de Educación, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Diego Aquino).

Pautas y recomendaciones

En ese marco, Fernán Zegarra Miranda señaló que el JNE ha considerado importante difundir una serie de orientaciones para que la campaña electoral, especialmente los cierres de campañas electorales (el 1 de octubre hasta las 23.59 horas), se lleven a cabo con la mayor seguridad para los actores políticos, teniendo en cuenta que son aproximadamente 97,000 candidatos a nivel nacional.

“Sí preocupa porque en realidad estos actos de carácter público, aun en ambientes cerrados, concurren varias personas; debieran prestarse con las garantías del caso. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones, en su página web, está publicando y se ha precisado algunas pautas para solicitar las garantías de orden público en concentraciones de índole político”, sostuvo.

La funcionaria del JNE precisó que entre las pautas se explica que las garantías tienen que ser solicitadas por el representante legal o personero legal de cada organización política, que deben ser presentadas, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana y el Callao ante la Dirección General de Gobierno del Interior, y en provincias ante las prefecturas y subprefecturas.

“¿Por qué interesa utilizar este mecanismo legal? Porque haciendo esta solicitud, que tiene valor de declaración jurada, lo que se logra es que la Policía Nacional pueda prestar las garantías de orden público que se necesitan para las presentaciones que darán los candidatos en lugares abiertos al público”, manifestó.

Zegarra Miranda confirmó que el JNE se ha enviado también a cada organización política, a través de su personero o representante legal, el citado manual para garantizar la seguridad de los actores políticos. Además, aseguró que se les proporcionó pautas para solicitar las garantías.