JNE. (Foto: Andina)
JNE. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó hoy 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques en 21 regiones del país a actores políticos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

“Son 83 casos que hemos podido reportar y tienen que ver con 21 regiones. Las regiones que mayormente registran los casos son Lima, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Junín. Y esto coincide con el mapa de alta conflictividad en algunas regiones”, indicó a .

De acuerdo a las cifras del JNE las cifras de amenazas, extorsiones y ataques en regiones son: Lima (21); La Libertad (16), Áncash (7), Cajamarca (5), Junín (7), Piura (4), Ica (3), Callao (3), Ayacucho (3), San martín (2), Huánuco (2), Huancavelica (1), Moquegua (1), Puno (1), Tumbes (1), Lambayeque (1), Ucayali (1), Apurímac (1), Arequipa (1) y Amazonas (1).

“Lamentablemente, estos ataques se están incrementando día a día, de tal suerte que ha habido en nueve días alrededor de 23 acciones que tienen que ver con amenazas, extorsiones y ataques directos en esta contienda electoral”, expresó.

Eugenia Fernán Zegarra, directora nacional de Educación, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Diego Aquino).
Eugenia Fernán Zegarra, directora nacional de Educación, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Diego Aquino).

Pautas y recomendaciones

En ese marco, Fernán Zegarra Miranda señaló que el JNE ha considerado importante difundir una serie de orientaciones para que la campaña electoral, especialmente los cierres de campañas electorales (el 1 de octubre hasta las 23.59 horas), se lleven a cabo con la mayor seguridad para los actores políticos, teniendo en cuenta que son aproximadamente 97,000 candidatos a nivel nacional.

sostuvo.

La funcionaria del JNE precisó que entre las pautas se explica que las garantías tienen que ser solicitadas por el representante legal o personero legal de cada organización política, que deben ser presentadas, por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana y el Callao ante la Dirección General de Gobierno del Interior, y en provincias ante las prefecturas y subprefecturas.

manifestó.

Zegarra Miranda confirmó que el JNE se ha enviado también a cada organización política, a través de su personero o representante legal, el citado manual para garantizar la seguridad de los actores políticos. Además, aseguró que se les proporcionó pautas para solicitar las garantías.

TE PUEDE INTERESAR

JNE supervisa capacitación de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026
JNE aún no define futuro de credenciales de primeros regidores: ¿cuándo se pronunciará?
JNE fijó nueva fecha para reunirse con representantes de candidatos al municipio de Lima
JNE debatirá si alcaldes que postulan como regidores pueden volver a recibir credencial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.