El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el Pleno del organismo electoral debatirá si los alcaldes elegidos en 2022 que ahora postulan como primeros regidores podrán recibir nuevamente la credencial de alcalde en caso de que sus respectivas listas ganen las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La posibilidad ha sido cuestionada por tratarse de una eventual “reelección encubierta”, debido a que los actuales alcaldes no postularían directamente al mismo cargo, sino como primeros regidores de sus listas.

Burneo explicó que el pedido fue planteado por 14 organizaciones políticas en el marco de las coordinaciones para el debate de candidatos a la Alcaldía de Lima y que ya fue comunicado oficialmente a la Presidencia del JNE.

“En el contexto de la preparación del debate en Lima Metropolitana es que se ha hecho una moción que nos han dado a conocer oficialmente a través de la Dirección Nacional de Educación, sobre la inquietud de 14 organizaciones políticas respecto de que el Pleno decida en torno a esta pregunta”, señaló a RPP.

El titular del JNE indicó que el tema ya fue coordinado con la Secretaría para incorporarlo en la agenda del Pleno. Sin embargo, precisó que todavía no existe una fecha definida para su discusión.

“No nos amarran los plazos porque no tenemos ese corset, pero sí consideramos que es un tema que se tiene que poner en debate en el Pleno, y así se va a hacer. El cuándo lo debatimos, eso lo vamos a establecer en función de nuestra agenda”, sostuvo.

Roberto Burneo, presidente del JNE, confirmó que el Pleno debatirá el pedido planteado por 14 organizaciones políticas. Foto: GEC.

¿Qué ha resuelto hasta ahora el JNE?

Burneo recordó que el JNE ya ha establecido, en distintos casos, que no está prohibido que un alcalde en ejercicio postule como primer regidor. No obstante, aclaró que ello no significa que el organismo haya resuelto qué ocurrirá con la credencial de alcalde si la lista obtiene la victoria electoral.

“Lo que nosotros hemos decidido en Pleno, en mayoría, en el Pleno, no Roberto Burneo, el Pleno, es que no está prohibido que un alcalde en ejercicio participe como primer regidor”, precisó.

Según Burneo, actualmente 153 alcaldes a nivel nacional postulan como primeros regidores. Sin embargo, aclaró que no todos estos casos han llegado al Pleno mediante apelaciones.

La controversia que ahora deberá resolver el organismo electoral está relacionada, por tanto, con el efecto que tendría una eventual victoria de esas listas y la posibilidad de que el alcalde que postuló como primer regidor pueda asumir nuevamente la alcaldía mediante la credencial correspondiente.

El presidente del JNE remarcó que la decisión no depende de su posición personal, sino de los cinco integrantes del Pleno del organismo electoral.

“Es una decisión del Pleno”, enfatizó Burneo, quien reiteró que el tema será incorporado al debate, aunque todavía no se ha determinado cuándo será tratado.