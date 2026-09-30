Kikko cuenta con casi 70 años de presencia en el mercado peruano y se ha consolidado como una de las principales marcas de sillao del país. Foto: Kikko Corporation
Kikko cuenta con casi 70 años de presencia en el mercado peruano y se ha consolidado como una de las principales marcas de sillao del país. Foto: Kikko Corporation
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Karen Guardia Quispe
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Un ingrediente que se ha convertido en un infaltable de la cocina peruana es, sin duda, la salsa de soya, conocida popularmente como sillao. Con casi 70 años de presencia en el mercado, Kikko se ha consolidado como una de las principales marcas de esta categoría. La marca, elaborada por la peruana Kikko Corporation, registra una participación de 42% a nivel nacional y 52% en Lima. Ahora, la compañía prepara una nueva etapa de expansión, que contempla el ingreso a nuevas categorías. ¿Qué novedades alista Kikko para los próximos meses?

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