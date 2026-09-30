En las cajas municipales índice de capital global se ubicó en 15.29% a fin de julio, por encima del exigido por la superintendencia.(Foto: Andina).
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Guillermo Westreicher Herrera
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El sector de microfinanzas crece y mejoran, en general, sus indicadores de solvencia. Sin embargo, las tasas de crecimiento de sus operaciones hoy estarían por debajo de su potencial, ¿por qué sería así?

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