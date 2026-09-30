“La mirada del regulador es de corto plazo. Pero no está mirando el largo plazo, privilegia, en este caso, la contabilidad. (El supervisor) no está mirando cómo también se puede dar facilidades o se impulsa la entrega del crédito (por parte de las microfinancieras)”, afirmó Jorge Solís, director de Caja Huancayo.

“(En la superintendencia) no se propició el crédito porque las entidades (financieras) lógicamente tienden a ser más conservadoras, porque tenemos (como cajas municipales) más requisitos, más penalidades respecto a las exigencias de capital”, cuestionó en el marco del Summic 2026 organizado por Fepcmac.

Jorge Solís, director de Caja Huancayo.(Foto:Jessica Vicente/GEC)

En su opinión, la SBS “no está mirando el futuro, cómo impactamos en estos sectores no bancarizados”. “Creo que tiene que haber una mirada en conjunto de los reguladores de América Latina. También tienen que ponerse de acuerdo los gobiernos porque hay una tarea compartida del Estado, los reguladores y, por supuesto, los organismos multilaterales”, manifestó.

Indicador

El índice de capital global requerido a las microfinancieras es de 10%, como mínimo, a lo que se suma un porcentaje adicional que varía para cada institución según su perfil de riesgo.

El indicador de capital mide la salud financiera de un banco o microfinanciera, al comparar su nivel de patrimonio con sus activos. Cuanto mayor sea el patrimonio de la empresa analizada, más alto será el índice.

En las cajas municipales tal indicador se ubicó en 15.29% a fin de julio, por encima del exigido por la superintendencia.

Fondos de garantía

Solís también consideró que Cofide podría realizar una mayor labor para lograr más altos niveles de apalancamiento en el sistema microfinanciero.

“Los fondos de garantía tienen que ser permanentes como política desde el Gobierno para promocionar la inclusión financiera”, opinó.

Solís también consideró que Cofide podría realizar una mayor labor para lograr más altos niveles de apalancamiento en el sistema microfinanciero. (Foto: Lucero Del Castillo/GEC)





Directorios

Durante su intervención en el mismo evento, Catalina Rojas, oficial principal de gobierno corporativo de BID Invest. se refirió a la conformación de los directorios de las cajas municipales.

En tal sentido, mencionó tres fases: la designación, la inducción y la capacitación de los nuevos directores.

“Aquí la recomendación y tal vez la invitación (para las microfinancieras) es planear y anticipar antes de designar. El proceso de designación de los directorios, tanto para las cajas como para otras organizaciones, parte mucho antes del momento en que se necesita designar. Y eso inicia por un ejercicio permanente de monitorear cuáles son los perfiles que se necesitan traer (a la organización)”, sostuvo.

“(La IA) es un tema que en el escenario de los directorios se está volviendo cada vez más retador. Incluso me atrevo a ir un poco más lejos, no son solo los temas de IA, son (en general) los de desarrollos tecnológicos y de innovación”, agregó.

Monitoreo continuo

La ley da a las distintas entidades designantes, como el clero y los pequeños comerciantes, la facultad para nombrar al director que los representará. Sin embargo, nada impide que el propio directorio pueda lanzar una recomendación en torno a cuáles son los perfiles deseables, afirmó Catalina Rojas, de BID Invest.

Así, sugirió a las entidades financieras realizar un monitoreo permanente, “semestral o probablemente anual” sobre el tipo de talento y/o conocimiento complementario que se requiere incorporar al directorio.