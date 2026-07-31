Chupaca, la zona de Junín golpeada por los movimientos telúricos. Foto: difusión
Chupaca, la zona de Junín golpeada por los movimientos telúricos. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La presidenta Keiko Fujimori señaló que el Gobierno firmó un convenio con Caja Huancayo para la reconstrucción de viviendas en Chupaca, Junín, a través de un mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Detalló a la prensa que se utilizarán S/ 22 millones para poder empezar la construcción de viviendas de emergencia luego del

“No va a ser de inmediato. Demoraremos un poquito, pero la reconstrucción se va a dar”, dijo a la población de Chupaca.

Fujimori Higuchi adelantó que en las próximas horas arribarán a la región de Junín ministros de las carteras de Educación, Salud, Producción y Trabajo para atender los reclamos de los afectados.

“Se establecerá mesa técnica para atender a más vecinos. Espero que haya más empresas que, a través de Obras por Impuestos, se hagan presentes para avanzar en la reconstrucción”, sostuvo.

Se reconstruirán viviendas tras colapso generado por el sismo de 5.1 en Junín. Foto: difusión
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