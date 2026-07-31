El viernes 31 de julio, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, mientras inversionistas están atentos a la publicación de indicadores económicos y a los resultados corporativos en las principales economías del mundo.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.397. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.396 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.95% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.332 y se vende a S/ 3.412, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.370 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La evolución del tipo de cambio continúa influenciada por los movimientos globales del billete verde, mientras que la oferta y demanda de divisas en el mercado local contribuyen a mantener una volatilidad acotada.

En los mercados bursátiles de América Latina predomina un comportamiento mixto, con inversionistas atentos a la publicación de indicadores económicos y a los resultados corporativos en las principales economías del mundo.

La fortaleza del dólar, las perspectivas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y la evolución de los precios de las materias primas siguen marcando el rumbo de las bolsas de la región, especialmente en países con fuerte exposición a los sectores minero y energético.