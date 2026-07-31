Dólar bajó en julio a menos de S/ 3.40. Analistas evaluán su trayectoria próxima.(Foto: Pixabay / Engin_Akyurt)
Dólar bajó en julio a menos de S/ 3.40. Analistas evaluán su trayectoria próxima.(Foto: Pixabay / Engin_Akyurt)
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Omar Manrique
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Pese a la conmoción de los inversionistas, trémulos por las crisis y riesgos latentes, el dólar cedió terreno en julio en los mercados global y local.

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