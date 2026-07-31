Ni el recrudecimiento de la guerra en Irán, que incluso tiende a propagarse y pende como Espada de Damocles sobre la manejo de la inflación en todo el mundo, ni los temores a un eventual estallido de una burbuja que –según una parte de analistas- sobrevendría a un desorbitada valorización de las empresas líderes de IA, dieron fuego al dólar.

Ayer, la divisa retrocedió 0.9% ante una canasta de monedas principales, por un acontecimiento clave: la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) dejó estable su tasa de interés –sobre la que orbita la gran mayoría de activos financieros en el mundo- y, pese reafirmar que no tolerará una inflación fuera de la meta en ese país, indicó que seguirá a la espera de más información y certezas que la conduzcan a elevar dicha tasa.

¿Cómo la Fed influyó en el dólar?

Ello, más la publicación, el jueves, de un índice inflacionario central para la Fed –el de precios de gastos de consumo personal- provocó que las probabilidades de una próxima alza de la tasa en EE.UU. se redujeran, lo que menguó al dólar e impulsó a los activos de riesgo.

Pero a esos datos, se añade algo que para el executive director sales & trading head de·BTG Pactual Perú, Félix Olivares, es gravitante: “Una creciente percepción de que EE.UU. está perdiendo credibilidad, no tanto por sus datos económicos –que mantienen solidez- sino por el desenvolvimiento de su administración, que ha afectado la dinámica de los mercados”.

Esa mayor percepción de riesgo sobre EE.UU. no se gatilla por un evento puntual, sino por varios que concurren, como el manejo de la guerra en Irán y sus marchas y contramarchas, o la revelación de un fondo del que se beneficia, en pleno ejercicio, el presidente Donald Trump, lo que afecta la institucionalidad de ese país, afirma el ejecutivo.

Donald Trump incide en el precio del dólar, tal como en su primer gobierno. (Andrew Harnik / Getty Images via AFP)

¿Se debilitará más el dólar?

Además de eso, se tiene la expectativa de que el gobierno estadounidense no tiene intención de subir la tasa de interés, y de que ello tampoco ocurriría en el corto plazo, si el aumento del petróleo por la guerra no deja de ser un shock de oferta y no se traduce en mayores expectativas inflacionarias, según Olivares.

“Todos esto nos lleva a pensar que el dólar se debilitaría aún más”, dice al complementar que en el plano local prosiguen los vientos favorables para el mercado del nuevo Gobierno y los apreciables flujos de divisas que entran al país por su comercio exterior.

A nivel global, el dólar bajó en julio 1.2%, y en el Perú, de S/3.409 a S/ 3.396.

Con ese telón de fondo, Olivares considera que la divisa en Perú debería estar hoy debajo de ese nivel, pero que las intervenciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que tiene sus razones para hacerlo, impiden, por ahora, que su cotización caiga a menos de S/ 3.38. “El mercado ha aprendido a respetar al BCRP; es difícil que lo rete”, añade.

El BCRP es un protagonista clave en el mercado cambiario. (Foto: GEC)

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¿Tocará fondo la divisa de EE.UU. en agosto?

Sin embargo, estima que en agosto, el billete verde tendería a bajar a un rango de S/ 3.36 a S/ 3.40, o incluso menor, si el BCRP deja de intervenir en el mercado cambiario. Si el dólar se ubicara en la parte baja de ese intervalo, tocará fondo pues habrá alcanzado su punto más bajo en el año.