Colombia y Brasil, que ofrecen algunas de las tasas de interés reales más altas en los mercados emergentes, han visto cómo sus monedas se apreciaban al menos un 5% frente al dólar este año. Fotógrafa: Anita Pouchard Serra/Bloomberg
Colombia y Brasil, que ofrecen algunas de las tasas de interés reales más altas en los mercados emergentes, han visto cómo sus monedas se apreciaban al menos un 5% frente al dólar este año. Fotógrafa: Anita Pouchard Serra/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Los operadores de mercados emergentes recurren cada vez más a monedas como el euro y el dólar australiano para financiar sus apuestas en economías en desarrollo, mientras el dólar estadounidense recupera fuerza.

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