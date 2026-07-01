Intervenciones. El BCR compró dólares en junio para evitar una caída acelerada de la divisa. (Foto: USI)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Los mercados global y local afrontaron en junio fuertes oscilaciones y recomposición de carteras por parte de los inversionistas ante un ajuste en sus expectativas sobre el costo del dinero, evolución geopolítica y procesos electorales, ¿cuál es el escenario?

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