Las principales monedas acusaron variaciones drásticas, los metales, sobre todos los preciosos, retrocedieron marcadamente y la mayoría de bolsas declinaron, por dos hechos considerados parteaguas: una postura de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) que no todos los participantes del mercado habían previsto y la suscripción de un memorando entre ese país e Irán que daría lugar a un acuerdo definitivo para la paz en Medio Oriente.

En efecto, Kevin Warsh sucedió el mes pasado a Jerome Powell como titular del banco central estadounidense, precedido de un talante dovish –proclive a flexibilizar la política monetaria– que le endosó el propio presidente Donald Trump, cuando clamaba la necesidad de un cambio de postura en la Fed.

Pero en la primera reunión de gobernadores de la Fed encabezada por Warsh, este fue claro en manifestar que, por ahora, la preocupación central será estabilizar los precios en EE.UU., lo que implica que las tasas de interés en dólares seguirán altas por un tiempo mayor de lo que calculaban buena parte de los inversionistas, por las presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Irán. Incluso la hoja de ruta que trazan los gobernadores de la Fed contempla una probable alza de tasas en lo que resta del 2026.

Tasas de interés

Ello fortaleció al dólar frente a las principales monedas, con una subida mensual de 2.3%, e hizo retroceder a divisas duras como el yen, que estampó su máximo en 40 años al superar los US$ 162. A la par, una elevación de las tasas de interés de largo plazo en EE.UU. restaba impulso a las bolsas y, en conjunto con el fortalecimiento del dólar, socavó en junio al oro (-9%), plata (-20%) y, en menor medida, el cobre (-1%).

Pese a esa reconfiguración de activos a nivel mundial, en el Perú el billete verde cedió en junio 0.18% al pasar de S/ 3.415 a S/ 3.409, aunque su trayectoria fue escarpada, sobre todo en los primeros 10 días del mes, como habían anticipado analistas a Gestión (29.05.2026).

La piedra de toque fue el desenlace electoral. Antes de la segunda vuelta, con posibilidades parejas entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la divisa trepó hasta S/ 3.47 y al día siguiente del balotaje (desarrollado el 7 de junio), cuando el socialista encabezaba el conteo rápido de las encuestadoras, tocó los S/ 3.52. Pero en ese mismo lunes 8 de junio, el panorama dio un vuelco total porque, con un rápido recuento de la ONPE, casi al 93% de las actas, los gestores de activos ajustaron sus proyecciones sobre los sufragios y, por consenso, asumieron, desde ese momento, una victoria de la conservadora, lo que debilitó al dólar hasta S/ 3.43.

Por eso, el que la ONPE haya llegado el lunes al 100% del conteo con Fujimori como virtualmente electa, no sorprendió ayer a los mercados, que ya habían internalizado el resultado tres semanas atrás (Gestión 8.06.2025).

El tipo de cambio viene subiendo 1.34% en el año.

Proyecciones

Pasada la página de los comicios, asoman iniciales proyecciones que tendrán como base los primeros movimientos del equipo de Fujimori, incluso antes de su asunción, las señales de la Fed, las tratativas entre EE.UU. e Irán y las actuaciones del BCR.

La moneda estadounidense fluctuaría entre S/ 3.38 y S/ 3.42 en el corto plazo, sujeta a los sucesos globales, aunque también a factores locales –perspectivas del Gobierno entrante–, que permitirían un buen comportamiento del tipo de cambio (fortalecimiento del sol frente al dólar), según el executive director sales & trading head de BTG Pactual Perú, Félix Olivares.

A pesar de que prevalecerán presiones a la baja sobre el dólar en el mercado local en julio, no prevé una caída fuerte a menos de S/ 3.38, pues el BCR moderaría el declive, tal como lo hizo en junio, cuando intervino “agresivamente” a esos niveles para sostener el tipo de cambio.

El ejecutivo se refirió a la compra de US$ 466 millones que realizó el instituto emisor en junio para morigerar la presión bajista motivada por las ventas de la divisa por parte de inversionistas que anticipaban el triunfo de Fujimori.

Kevin Warsh, presidente de la Fed. Foto: Al Drago/Bloomberg

Inflación

Además, sustentó que el descenso del dólar en el país no sería abrupto, porque a nivel global se estima que esa divisa podría elevarse ante una posible subida de tasas en EE.UU., tras el repunte de la inflación a 4.2%.

“Aunque creo que EE.UU. no necesitará subir su tasa y al no hacerlo, eso no hará que el dólar se fortalezca. Pero falta un poco de tiempo para que el mercado comience a pensar de esa manera”, sostuvo.

Fed

A inicios del 2026, se preveía una reducción más de la tasa de la Fed este año. Pero, tras una coyuntura adversa –alza del petróleo en meses anteriores–, el mercado ahora espera una o dos subidas hasta el próximo año. Eso causó más aversión al riesgo y una apreciación del dólar respecto de otras monedas, explicó Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB. En este mes, su cotización dependerá, sobre todo, de los datos de inflación en EE.UU., dijo. La casa de bolsa estima que el dólar cerrará el año entre S/ 3.3 y S/ 3.35.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.