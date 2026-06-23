El Índice Bloomberg del Dólar al Contado subió un 0.4%, a medida que la perspectiva de la Reserva Federal se diferencia cada vez más de la de otros bancos centrales. Los operadores ya prevén casi dos aumentos de 0.25 puntos porcentuales en las tasas de interés de EE.UU. para comienzos de 2027.

“Hay margen para que el dólar siga subiendo”, dijo Jordan Rochester , estratega de Mizuho International Plc. “El dólar suele fortalecerse antes de que la Fed eleve las tasas, y el mercado está considerando la posibilidad de que un ciclo de aumentos comience en septiembre”.

Mientras tanto, el euro llegó a caer durante la jornada a su nivel más bajo en un año, después de que comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, llevaran a los operadores a moderar sus apuestas sobre futuras alzas de tasas en la región.

Dólar en su mayor nivel desde noviembre | Índice del dólar spot de Bloomberg

El yen también se mantuvo bajo presión, ante la percepción de que el Banco de Japón no está elevando las tasas con la suficiente rapidez para frenar la debilidad de la moneda, lo que mantiene al mercado atento a una posible intervención cambiaria.

El indicador del dólar avanza 1.7% en lo que va del año, impulsado por su atractivo como activo refugio y por el aumento de los precios del petróleo tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán a finales de febrero.

Aunque el reciente acuerdo entre ambos países ha reducido la presión sobre la energía, los mercados consideran que su impacto inflacionario podría persistir, fortaleciendo las apuestas a nuevas alzas de tasas por parte de la Fed este año.