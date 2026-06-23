The Marriner S. Eccles Federal Reserve building in Washington.
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Agencia Bloomberg
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El dólar alcanzó el martes su nivel más alto desde noviembre, mientras los operadores consolidaban sus expectativas de que la Reserva Federal elevará las tasas de interés este año.

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