En un entorno de inflación alta, dinamismo económico alrededor de su potencial y un choque de confianza que se traduzca en una mayor demanda interna, no se descarta la posibilidad de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ajuste al alza su tasa de interés de referencia, próximamente , señaló Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research Perú.

“Está la posibilidad de que la demanda interna se acelere, [los diferentes actores] aumenten sus gastos ante la confianza que hay sobre la nueva administración gubernamental [en referencia a Keiko Fujimori]”, indicó.

Perea indicó que la actual posición de política monetaria, que se mide como la tasa de interés en términos reales, ya implica un nivel expansivo. “Esta tasa ya está en un 1.4%, cuando el nivel neutral es 2%”, comentó.

“Las condiciones en las que está la economía peruana en este momento ya no requiere de mayor estímulo monetario”, apuntó.

En otro momento, Perea señaló que se tiene un escenario en que la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) se mantendrá en un 3.75% en este año y “con recorte al próximo”.

“Hemos cambiado nuestra perspectiva de hace tres meses [del reporte de marzo], cuando esperábamos dos recortes en este año”, sostuvo.

Perea agregó que este escenario ya está interiorizado por el mercado internacional. “Se espera que el siguiente movimiento de la FED no sea un recorte, sino un aumento. Si eso ocurre, no hay mayor sorpresa”, comentó. Esto, a partir de una inflación persistente y un crecimiento robusto de la economía de EE.UU.