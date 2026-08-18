Aproximadamente un tercio de las reservas mundiales de gas aún por descubrir, y una octava parte de sus reservas de petróleo, se encuentran en el extremo norte. (Foto: Deutsche Welle)
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Financial Times
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Existe mucho revuelo en torno al potencial empresarial del Ártico y a cómo las nuevas rutas marítimas cambiarán los patrones del comercio mundial.

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