Esos diez años comenzaron con el Brexit y los aranceles del primer mandato de Donald Trump. Entonces el comercio mundial se vio sacudido por las graves interrupciones en la cadena de suministro provocadas por la pandemia de COVID-19 y la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Terminarán con los aranceles estadounidenses en sus niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial y una importante dislocación de las cadenas de suministro en el Medio Oriente.

Durante la era dorada de la globalización de posguerra el comercio mundial superó al crecimiento mundial en un factor de tres. Esa era ya terminó. Para compañías y países, la resiliencia, más que la eficiencia, ha pasado a ocupar un lugar central en las decisiones comerciales. Algunos temen la muerte de la globalización; otros, una ruptura del orden mundial y un retroceso del comercio mundial al estilo de la década de 1930.

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Para evitar ese resultado, primero hay que comprender la razón de este deterioro del sentimiento en torno al comercio. Radica en dos actos catastróficos de ceguera deliberada durante la era dorada: en primer lugar, las consecuencias sociales adversas del libre comercio; en segundo lugar, la fragilidad inherente de las cadenas de suministro globales.

Es revelador que fueran estos mismos errores los que provocaron la ruptura de las finanzas globales durante la crisis financiera mundial (CFM). Fue la desigualdad la que alimentó la acumulación de deuda excesiva (en particular, en el sector de la vivienda). Y fue la fragilidad de las complejas cadenas de suministro de crédito lo que arrasó por completo con esta casa de deuda.

Sin embargo, menos de dos décadas después, el sistema financiero global se ha reconfigurado y reiniciado. El crédito se ha desviado de los cuellos de botella bancarios y ha mejorado la resiliencia del sistema. Las fracturas en el suministro de crédito — por ejemplo, en el crédito privado actualmente — sacuden el barco, pero ya no lo hunden. Contrario a las preocupaciones de aquel entonces, la resiliencia no ha presagiado la estabilidad de un cementerio.

El ministro de Comercio de Camerún, Luc Magloire Atangana (izquierda), interviene durante la conferencia ministerial de la OMC en Yaundé el 26 de marzo de 2026. (Foto: AFP)

Hay buenas razones para creer que es más probable que el comercio global siga la trayectoria de las finanzas mundiales en este siglo que la del comercio mundial de la década de 1930. Las dependencias de la trayectoria son importantes. Las cadenas de suministro globales están tan profundamente integradas en los modelos de negocio que deshacerlas tendría un costo catastrófico.

Además, sería innecesario. El redireccionamiento rápido del comercio es ahora algo casi instintivo para compañías y países. Esto quedó demostrado tras la imposición de los aranceles de Trump hace un año, a pesar de lo cual los volúmenes comerciales han seguido aumentando. El reciente cierre de facto del estrecho de Ormuz está provocando un reajuste similar.

La capacidad de reconfigurarse rápidamente, aunque con ciertos costos, es la clave de la resiliencia. La solución a las fragilidades de la cadena de suministro global reside en modelos comerciales ágiles y socios comerciales diversificados. Para la OMC, el éxito puede radicar en reconocer que estos objetivos suelen ser más fáciles de alcanzar a través de medios bilaterales o plurilaterales.

Una segunda razón para el optimismo en materia de comercio es la necesidad que imponen las circunstancias. El mundo enfrenta un doble desafío agudo: el deterioro del nivel de vida y el aumento del costo de vida, ambos agravados por los acontecimientos en Irán. Carece del espacio fiscal para abordar cualquiera de ellos. Sin embargo, oculta a plena vista, existe una forma sin costos fiscales de matar dos pájaros de un tiro: el comercio.

Los estudios sugieren que un aumento de un punto porcentual en la intensidad del comercio podría elevar el ingreso nacional entre 0.5-1% y reducir el nivel de precios entre un 0.1-0.5% de forma permanente. Es difícil pensar en muchas políticas que ofrezcan un doble dividendo a un costo tan bajo. La necesidad impuesta por las circunstancias es la razón principal por la que es posible que hayamos alcanzado el “pico arancelario” en EE.UU. y por la que se ha descartado la idea de represalias arancelarias al estilo de la década de 1930.

Es cierto que la intensificación del comercio puede acarrear costos en materia de desigualdad. Pero, tras las lecciones dolorosas aprendidas de la experiencia, los responsables políticos ahora reconocen estos costos con más claridad y también entienden, crucialmente, que es mejor abordarlos mediante estrategias industriales activas que mediante políticas comerciales defensivas.

Todo ello me lleva a pensar que los obituarios de la globalización son prematuros. Paradójicamente, los desafíos actuales están ayudando a reforzar los argumentos a favor del comercio. Así como la crisis financiera mundial dio pie a un nuevo orden financiero reconfigurado y resiliente, la “década desastrosa” podría marcar el comienzo de algo similar para el comercio mundial.

Escrito por Andy Haldane, execonomista jefe del Banco de Inglaterra.