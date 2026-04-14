Durante la era dorada de la globalización de posguerra el comercio mundial superó al crecimiento mundial en un factor de tres. (Foto: Martin BERNETTI / AFP)
Durante la era dorada de la globalización de posguerra el comercio mundial superó al crecimiento mundial en un factor de tres. (Foto: Martin BERNETTI / AFP)
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Financial Times
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La reciente reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) terminó en la ignominia, sin que se alcanzara ningún acuerdo sobre los aranceles al comercio electrónico y sin que se debatiera la tan necesaria reforma de la propia OMC. Fue un final apropiado para una década desastrosa para el comercio mundial.

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