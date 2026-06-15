En los años siguientes, especialmente entre 2012 y 2015, las aplicaciones móviles comenzaron a ganar protagonismo dentro de la estrategia digital de los bancos. (Foto: USI)
En los años siguientes, especialmente entre 2012 y 2015, las aplicaciones móviles comenzaron a ganar protagonismo dentro de la estrategia digital de los bancos. (Foto: USI)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

En la década de 1990, solicitar un crédito en Perú era un proceso que requería tiempo, paciencia y presencia física. Los clientes debían acudir a una agencia bancaria, presentar documentos impresos, llenar formularios a mano y esperar varios días o incluso semanas para obtener una respuesta.

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