Entidades financieras. Podrán desarrollar soluciones más ágiles junto a fintech.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El nuevo proyecto de reglamento para servicios BaaS (Banking as a Service) elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) marcará un cambio sustancial en la relación entre entidades financieras y empresas tecnológicas en el país.

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