Dicho esquema permitirá que fintech, bigtech y empresas de telecomunicaciones (telcos) puedan ofrecer productos y servicios financieros mediante la utilización de infraestructura tecnológica y regulatoria de bancos, cajas y financieras.

El modelo habilita que terceros comercialicen servicios financieros a través de conexiones digitales con entidades supervisadas por la SBS, aunque la responsabilidad regulatoria recaerá, como es ahora, en el banco, caja o financiera que provea la infraestructura, detalló a Gestión Karina Chinguel, socia de Vodanovic.

Acuerdos privados

Pese a que en el mercado ya existen alianzas entre bancos y fintech, la principal novedad es que estas operaciones se efectuarán en un marco regulado y supervisado por la superintendencia.

“Algunas billeteras digitales de fintech permiten acceder a cuentas de ahorro de bancos, mientras que otras aplicaciones ya ofrecen tarjetas de crédito o préstamos gracias a alianzas con entidades financieras. No obstante, estas relaciones se han desarrollado principalmente mediante acuerdos privados”, explicó la abogada.

Selección

Con el nuevo reglamento, las entidades financieras deberán implementar políticas y procedimientos específicos para seleccionar, contratar y monitorear a las fintech o empresas tecnológicas con las que trabajen, precisó Chinguel.

Dichos procesos deberán ser aprobados por el directorio e incluir controles relacionados con riesgos operativos, tecnológicos, ciberseguridad, prevención de lavado de activos y conducta de mercado, precisó.

Además, los contratos entre las partes deberán incorporar cláusulas obligatorias sobre responsabilidades, transparencia hacia el cliente y planes de contingencia ante posibles escenarios de intervención, liquidación o quiebra, dijo.

El proyecto también exige verificar que las empresas que realicen servicios BaaS cumplan estándares mínimos de gestión operativa y tecnológica, advirtió.

El proyecto establece que bancos, cajas y financieras seguirán siendo responsables frente al cliente y la SBS. Foto: Freepick

Oportunidades

Para las entidades financieras, el modelo BaaS representa una oportunidad para ampliar la distribución de productos financieros mediante plataformas y aplicaciones de terceros, sin necesidad de expandir infraestructura propia, destacó la especialista. Además, permitiría desarrollar soluciones más ágiles junto a fintech, añadió.

Sin embargo, enfatizó que el proyecto establece que bancos, cajas y financieras seguirán siendo responsables frente al cliente y la SBS, por lo que deberán reforzar sus procesos de monitoreo y control de socios tecnológicos.

Aunque el reglamento todavía se encuentra en etapa de desarrollo, el escenario más probable es que las primeras operaciones bajo el nuevo marco regulatorio comiencen entre fines del 2026 e inicios del próximo año, estimó Chiguel.

Usuarios. El esquema permitirá a fintech, bigtech y telcos extender servicios financieros sin requerir licencia propia, integrándolos en sus ecosistemas digitales y “aprovechando su base de usuarios para ofrecer productos más personalizados”, resaltó Karina Chinguel. El reglamento también contempla esquemas de distribución de comisiones, con obligaciones de transparencia hacia el consumidor, acotó.