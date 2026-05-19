La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que espera que Rafael López Aliaga, quien quedó tercero en la primera vuelta de las Elecciones 2026, juramente como senador en el próximo Congreso.

Fujimori resaltó que López Aliaga tuvo una “votación importantísima” y que sería beneficioso para el país tenerlo como parlamentario.

“Él como político y empresario tiene mucho que dar a nuestro país entiendo el momento complicado que está pasando, pero creo que se ganaría mucho teniéndolo a él en el Senado. Es un demócrata, eso hay que decirlo y lo voy a reconocer”, señaló en entrevista en Panamericana TV.

La candidata mencionó que el año pasado intentó impulsar una alianza con Renovación Popular, pero que finalmente no se pudo concretar.

Asimismo, recordó que, en una conferencia en España, dijo estar dispuesta a ceder la candidatura presidencial si eso ayudaba a una gran alianza, pero finalmente no prosperó ante la negativa de López Aliaga.

Incertidumbre en la segunda vuelta electoral

Keiko Fujimori, en otro momento, afirmó que existe incertidumbre de cara a la segunda vuelta electoral debido a las presuntas irregularidades que, según señaló, se habrían presentado en la ONPE durante el desarrollo de la primera vuelta electoral.

En ese contexto, sostuvo que su agrupación política reforzará la fiscalización en los próximos comicios. Indicó que en la primera vuelta lograron contar con 22 mil personeros a nivel nacional y que, para la segunda vuelta, esperan alcanzar los 90 mil personeros en las mesas de votación.