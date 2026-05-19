Keiko Fujimori pide a López Aliaga juramentar como senador. (@photo.gec)
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Redacción Gestión
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, juramente como senador en el próximo Congreso.

Fujimori resaltó que

“Él como político y empresario tiene mucho que dar a nuestro país entiendo el momento complicado que está pasando, pero creo que se ganaría mucho teniéndolo a él en el Senado. Es un demócrata, eso hay que decirlo y lo voy a reconocer”, señaló en entrevista en Panamericana TV.

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La candidata mencionó que

Asimismo, recordó que, en una conferencia en España, dijo estar dispuesta a ceder la candidatura presidencial si eso ayudaba a una gran alianza, pero finalmente no prosperó ante la negativa de López Aliaga.

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Incertidumbre en la segunda vuelta electoral

Keiko Fujimori, en otro momento,

En ese contexto, sostuvo que su agrupación política reforzará la fiscalización en los próximos comicios. Indicó que en la primera vuelta lograron contar con 22 mil personeros a nivel nacional y que, para la segunda vuelta, esperan alcanzar los 90 mil personeros en las mesas de votación.

La candidata afirmó que existe incertidumbre de cara a la segunda vuelta debido a las presuntas irregularidades que, según señaló, se habrían presentado en la ONPE. Foto: Julio Reaño/GEC
La candidata afirmó que existe incertidumbre de cara a la segunda vuelta debido a las presuntas irregularidades que, según señaló, se habrían presentado en la ONPE. Foto: Julio Reaño/GEC

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