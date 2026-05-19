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Redacción Gestión
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, según informó la Municipalidad de Lima mediante un comunicado.

Según la comuna capitalina,

“Admitir a trámite la demanda de proceso de amparo interpuesto por Renzo Andrés Reggiardo Barreto, en calidad de alcalde de Lima Metropolitana contra el Jurado Nacional de Elecciones”, se lee en el documento.

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La resolución judicial precisó que

El pedido principal de Reggiardo con esta medida es que el Poder Judicial declare nulo el acuerdo del pleno del JNE del 23 de abril, en el cual se declaró inviable la realización de elecciones complementarias.

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Por ello,

La Municipalidad de Lima afirma que la decisión judicial de admitir la demanda confirmaría la existencia de una irregularidad constitucional que deberá ser analizada con urgencia.

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La institución también precisó que las acciones del alcalde Reggiardo se ajustan a sus competencias legales, frente a las dudas planteadas sobre la procedencia de la demanda.

La resolución judicial precisó que el JNE tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
La resolución judicial precisó que el JNE tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

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