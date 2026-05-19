El Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones, según informó la Municipalidad de Lima mediante un comunicado.

Según la comuna capitalina, esta medida busca proteger el derecho al sufragio de la ciudadanía, el cual habría sido vulnerado durante la la realización de las Elecciones 2026 el 12 de abril.

“Admitir a trámite la demanda de proceso de amparo interpuesto por Renzo Andrés Reggiardo Barreto, en calidad de alcalde de Lima Metropolitana contra el Jurado Nacional de Elecciones”, se lee en el documento.

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🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/wA3fOKvcEv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 18, 2026

La resolución judicial precisó que el JNE tiene un plazo de 10 días para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa.

El pedido principal de Reggiardo con esta medida es que el Poder Judicial declare nulo el acuerdo del pleno del JNE del 23 de abril, en el cual se declaró inviable la realización de elecciones complementarias.

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Por ello, la demanda planteó que se convoquen elecciones complementarias en los distritos de Lima afectados por las irregularidades del 12 de abril, las cuales impidieron la instalación adecuada y oportuna de las mesas de sufragio.

La Municipalidad de Lima afirma que la decisión judicial de admitir la demanda confirmaría la existencia de una irregularidad constitucional que deberá ser analizada con urgencia.

La institución también precisó que las acciones del alcalde Reggiardo se ajustan a sus competencias legales, frente a las dudas planteadas sobre la procedencia de la demanda.