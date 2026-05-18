Grupo Vanguard International, empresa agroexportadora estadounidense, aceleró su estrategia global de arándanos con el inicio de la primera cosecha de su nueva operación integrada verticalmente en Pisco, un proyecto que apunta a fortalecer el abastecimiento hacia Estados Unidos, Europa y Asia.

La primera etapa del proyecto comprende 550 hectáreas sembradas, mientras que otras 950 hectáreas se encuentran en preparación para futuras expansiones. Con ello, la compañía busca diversificar su producción agrícola y operar durante los 12 meses del año desde Perú, uno de los principales exportadores mundiales de arándanos.

“Al alcanzar un nivel de producción de uva de un solo origen que nos proporciona un suministro suficiente para los minoristas más grandes del mundo, vimos la oportunidad de reorientar nuestra estrategia y desarrollar una nueva categoría para la producción propia de Vanguard”, señaló Ethan Williams, presidente de Vanguard International y Vanguard Direct.

La empresa ya contaba con presencia en el negocio de arándanos, pero ahora apunta a consolidar un modelo integrado verticalmente, es decir, controlando distintas etapas de la cadena, desde la producción agrícola hasta la distribución internacional. Según la compañía, esto permitirá responder con mayor rapidez a las necesidades de los grandes retailers y asegurar estándares homogéneos de calidad.

La operación en el país comenzará a cosechar en junio y prevé abastecer mercados hasta diciembre. Conforme las plantas alcancen madurez, la campaña podría extenderse desde mayo hasta febrero, ampliando la ventana comercial de exportación.

Apuesta por nuevas variedades

Uno de los puntos centrales de la estrategia de Vanguard es la selección genética de las variedades de arándanos. La empresa decidió incluso pausar nuevas siembras durante un año para evaluar el desempeño comercial y productivo de las plantas ya instaladas antes de continuar con la expansión.

“Dado que la genética del arándano es innumerable y sigue creciendo, tomamos la decisión estratégica de pausar las siembras durante un año”, explicó Williams.

Vanguard apuesta por variedades premium como Apex para fortalecer su oferta exportadora. (Foto: Archivo)

La principal variedad que impulsa Vanguard es Apex, desarrollada por Fall Creek, mientras que el resto de las plantaciones iniciales incluye MegaEarly, MegaCrisp y MegaGem de IQ Berries. Según la empresa, estas variedades permiten obtener fruta de mayor tamaño, mejor sabor y larga vida útil, atributos cada vez más demandados por supermercados internacionales.

“En el caso de los arándanos, se observó el mismo patrón que en las uvas hace años: la necesidad de que la industria adopte nuevas genéticas que ofrezcan una mayor calidad de la fruta sin sacrificar su vida útil”, agregó el ejecutivo.

Además de Norteamérica y Europa, Vanguard prevé enviar parte de su producción hacia Asia y Medio Oriente durante periodos de alta demanda. La compañía también destacó que el proyecto permitirá generar empleo permanente en las comunidades agrícolas vinculadas a sus operaciones en Perú.