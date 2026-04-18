Mientras Cerro Prieto impulsa el recambio varietal de arándanos para ganar productividad y mercados, la palta se mantiene bajo evaluación ante posibles impactos del clima en la próxima campaña. Foto: Andina
Mientras Cerro Prieto impulsa el recambio varietal de arándanos para ganar productividad y mercados, la palta se mantiene bajo evaluación ante posibles impactos del clima en la próxima campaña. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Una de las principales apuestas de Agrícola Cerro Prieto, de Corporación Financiera de Inversiones (CFI), en lo que va del año es el recambio varietal de sus más de 1,000 hectáreas de arándanos, un proceso que se intensificó desde 2024. ¿Cómo avanza y qué objetivo tiene esta inversión? El arándano no es el único frente de la compañía, que también cuenta con extensas plantaciones de palta y espárrago. En este contexto, ¿en qué medida los retos climáticos podrían impactar ambas cosechas? Su gerente general, Percy Muente, lo explicó a Gestión.

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