Exportación de arándano peruano. (Foto: MEF)
, con ventas que alcanzaron los 2457 millones de dólares, representado un incremento de 8.2% respecto a 2024.

, que llegó a 373 mil 514 toneladas, es decir, 14.6% más que el año anterior.

Los arándanos peruanos mantienen su presencia en los mercados de Estados Unidos, principal destino, seguido por Países Bajos, China y nuevos de alto potencial como Taiwán, India y Colombia.

“Como Gobierno es importante seguir generando mayores oportunidades comerciales para nuestros productos agropecuarios peruanos”, manifestó el titular del Midagri, Vladimir Cuno.

, las cuales lideran la actividad a nivel nacional.

En paralelo, se registra un crecimiento emergente de este cultivo en Lima, Áncash y Piura, lo que amplía la base territorial de la agroexportación de este fruto.

a más de 373.5 mil toneladas al cierre de 2025, registrando con ello un crecimiento promedio anual cercano al 43.3%.

Las exportaciones de arándanos han llegado a representar el 16.4% del valor total FOB exportado, lo que evidencia el gran salto que ha dado este producto hasta ubicarse como el más importante producto de agroexportación peruana.

Las regiones que concentran la mayor producción de arándanos son La Libertad, Lambayeque e Ica, las cuales lideran la actividad a nivel nacional. (Foto: Blueberries Consulting)
