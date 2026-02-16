El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que, al cierre de 2025, Perú consolidó su posición como líder mundial en producción y exportación de arándanos frescos, con ventas que alcanzaron los 2457 millones de dólares, representado un incremento de 8.2% respecto a 2024.

La entidad también precisó que el dinamismo de la cadena del arándano también se evidenció en el volumen exportado, que llegó a 373 mil 514 toneladas, es decir, 14.6% más que el año anterior.

Los arándanos peruanos mantienen su presencia en los mercados de Estados Unidos, principal destino, seguido por Países Bajos, China y nuevos de alto potencial como Taiwán, India y Colombia.

“Como Gobierno es importante seguir generando mayores oportunidades comerciales para nuestros productos agropecuarios peruanos”, manifestó el titular del Midagri, Vladimir Cuno.

Las regiones que concentran la mayor producción de arándanos son La Libertad, Lambayeque e Ica, las cuales lideran la actividad a nivel nacional.

En paralelo, se registra un crecimiento emergente de este cultivo en Lima, Áncash y Piura, lo que amplía la base territorial de la agroexportación de este fruto.

Según el Midagri, el crecimiento del Perú en producción y exportación de arándanos ha sido acelerado en los últimos años, de exportar 10.2 mil toneladas en 2015 a más de 373.5 mil toneladas al cierre de 2025, registrando con ello un crecimiento promedio anual cercano al 43.3%.

Las exportaciones de arándanos han llegado a representar el 16.4% del valor total FOB exportado, lo que evidencia el gran salto que ha dado este producto hasta ubicarse como el más importante producto de agroexportación peruana.