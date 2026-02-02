Algunos de los principales servicios que se exportan son los de publicidad digital, desarrollo de software, servicios de ERP y CRM, y ciberseguridad. (Imagen: Adex)
La podría alcanzar los US$ 19,800 millones en menos de 15 años con base en la Nueva Política Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, indicó la Asociación de Exportadores (ADEX). ¿Cuál es el escenario actual?

Esa cifra representaría un fuerte repunte frente al limitado crecimiento que viene obteniendo.

Incluso la meta al 2040 sería casi el triple de lo alcanzado en 2024, cuando la exportación de servicios sumó US$ 7,153 millones. Este avance se dio principalmente por servicios relacionados al turismo, que representa más de la mitad del total exportados.

En 2025, la exportación de servicios en el Perú sumó solo US$ 1,750 millones hasta el primer trimestre. (Imagen: Andina)
Perú tiene un gran potencial en la exportación de servicios al contar con profesionales altamente capacitados que pueden prestar servicios de manera remota gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, apuntó el presidente del Subcomité de Servicios Basados en Conocimiento de ADEX, Luis Miranda Vega.

Entre los principales servicios están:

  1. Publicidad digital
  2. Desarrollo de software
  3. Servicios de ERP (Planificación de recursos empresariales) y CRM (Gestión de relaciones con los clientes)
  4. Ciberseguridad.

Ante esta necesidad de impulsar las exportaciones de servicios, ADEX anunció la creación del Subcomité de Servicios Basados en Conocimiento que promoverá la tecnología, innovación y oportunidades de crecimiento económico en el .

Los Servicios Basados en Conocimiento (SBC) se caracterizan por ser intensivos en tecnología, fomentar la innovación y ofrecer importantes oportunidades de crecimiento económico, especialmente en el comercio internacional, donde la digitalización y las TIC facilitan su prestación remota y el acceso a nuevos destinos”, explicó Miranda Vega.

Agregó: “De estar bien complementados, pueden acelerar el crecimiento empresarial de los rubros más importantes que mueven la economía”.

Este impulso no solo requerirá de esfuerzos del sector privado, sino también del público con políticas orientadas a impulsar la digitalización, la capacitación del talento humano y la internacionalización empresarial.

