Las exportaciones peruanas habrían cerrado el 2025 con un crecimiento récord. Según proyecciones del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los envíos crecieron 20% tras sumar US$ 89,504 millones.
El resultado se explicaría por el buen desempeño de los principales sectores exportadores del país y por una mayor demanda en mercados clave como China, Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina.
“Ello se da, en un escenario internacional caracterizado por elevados precios de commodities, tensiones geopolíticas y ajustes en las políticas comerciales”, afirmó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la CCL.
De acuerdo con el estudio, la minería sería el principal motor del crecimiento exportador en 2025, con una expansión de 25% impulsado por el incremento de los envíos de oro (43%), cobre (21%) y zinc (15%).
Estos metales, recordaron, han tenido mayor demanda por la transición energética, la electromovilidad y el mayor uso de tecnologías que requieren insumos minerales.
Otro sector que impulsó los envíos al exterior fue el de agro. Solo el agro tradicional reportó un crecimiento de 74% ante el aumento de las exportaciones de café (83%), las cuales fueron favorecidas por precios internacionales altos y una menor producción en países competidores.
Mientras que en el agro no tradicional se estima un avance de 13%, impulsado por el buen desempeño del cacao y sus derivados (43%), además de mayores envíos de paltas, uvas y arándanos.
También crecieron las exportaciones de pesca no tradicional, con una expansión de 65%. Esto se dio por un aumento de los envíos de moluscos y crustáceos, principalmente hacia mercados de Asia y Europa.
Por otro lado, los envíos del sector químico habrían crecido cerca de 9% por una mayor demanda de productos químicos inorgánicos, así como de extractos, pigmentos y colorantes naturales usados en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica.
En tanto, se calcula que los despachos del sector textil y confecciones crecieron un 5% pormayores exportaciones de prendas de vestir, sobre todo polos y camisas de algodón, con destino a Estados Unidos y Colombia.