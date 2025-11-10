Las exportaciones de servicios del Perú crecieron 7.5% en el primer semestre del año, sumando un total de US$ 3634 millones, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Durante la XIV edición del Perú Service Summit Lima 2025, la titular del Mincetur, Teresa Mera, resaltó la relevancia del sector como motor de crecimiento económico.

“La exportación de servicios es una oportunidad clave para el crecimiento del Perú, al permitir que el talento peruano llegue a los diferentes mercados, sin la necesidad de trasladarse físicamente”, comentó.

Del total exportado hasta junio, los servicios empresariales concentraron US$ 698 millones, mientras que los servicios basados en conocimiento representaron cerca del 20%.

Con el fin de impulsar más estas cifras, en el marco del Perú Service Summit, se ha pactado una rueda de negocios presencial en la que participarán 70 empresas exportadoras peruanas y 70 compradores internacionales provenientes de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Reino Unido.

En tanto, en una rueda virtual se reunirán a 26 contratantes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

“Desde el 2011, año que se celebró su primera edición, hasta la fecha, las ediciones nacionales e internacionales han logrado generar oportunidades comerciales por US$ 1195 millones, vinculando la oferta peruana de servicios profesionales con más de 28 países”, afirmó la ministra Mera.

Cabe indicar que, recién el año pasado de logró superar los niveles prepandemia en exportación de servicios. Solo en 2024, este tipo de envíos sumó US$ 7,012 millones por servicios vinculados al turismo receptivo, tanto en el rubro de viajes como el de transporte de pasajeros .