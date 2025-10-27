La uva es uno de los productos estrella de la agroexportación de Perú. En el 2020 superó por primera vez los US$ 1,000 millones, y cinco años después, el país prácticamente se prepara para palpar envíos de esta fruta por US$ 2,000 millones.

Las exportaciones de uvas frescas han tenido un crecimiento constante y significativo desde el año 2010. Sin embargo, esta trayectoria de crecimiento sostenido se vio interrumpida en 2024: una disminución tanto en valor como en volumen en 2024, resultado del impacto negativo del fenómeno de El Niño que afectó sensiblemente el norte del país, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) mediante un reporte.

Para el 2025, las proyecciones del ministerio indican una fuerte recuperación y un nuevo récord. Se estima que las exportaciones aumenten un 11.4% en valor (US$ 1,900 millones) y un 36.2% en volumen (760,000 toneladas).

Las cifras del primer semestre de 2025, que ya superan a las del mismo periodo de 2024, respaldan esta perspectiva optimista de crecimiento al haberse incrementado en 44% en valor y 85% en volumen.

Perú: evolución de las exportaciones de uvas frescas. Fuente: Sunat. Elaboración y estimado: Midagri

En concreto, se prevé que las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad alcancen cifras récord de producción y exportación en el último trimestre de 2025 debido a que el sector está superando el impacto climático del año anterior.

Los principales mercados de destino continúan siendo Estados Unidos (35%), Países Bajos (15%), México (10%), China (8%), Reino Unido (6%) y Canadá (5%), aunque se observa un crecimiento sostenido hacia países del sudeste asiático y Medio Oriente, lo que abre oportunidades para diversificar aún más la oferta exportadora.

En los últimos años, Perú ha logrado posicionarse como el principal exportador mundial de uva fresca, superando a potencias tradicionales como Chile, Estados Unidos e Italia. Este liderazgo se ha construido sobre una base sólida de innovación varietal, eficiencia logística, adaptación climática y apertura comercial.