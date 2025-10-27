El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el Perú logró la apertura del mercado de Filipinas para la exportación de palta Hass, tras la firma del Plan de Trabajo Operativo entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Bureau of Plant Industry (BPI) del Departamento de Agricultura de Filipinas. El acuerdo establece los procedimientos y requisitos fitosanitarios que permitirán el ingreso del producto peruano a un país con más de 110 millones de consumidores.

Según el Midagri, este logro es resultado de un trabajo técnico sostenido y de cooperación bilateral entre ambas autoridades sanitarias. El proceso culminó con la definición de los requisitos fitosanitarios para el ingreso del producto peruano, garantizando la trazabilidad y sanidad agraria en toda la cadena de exportación.

“Este nuevo logro reafirma la confianza internacional en el sistema fitosanitario del Perú y abre oportunidades para nuestros productores de palta Hass, quienes mantienen altos estándares de sanidad reconocidos en los principales mercados del mundo”, destacó el titular del Midagri, Vladimir Cuno Salcedo.

De acuerdo con el plan suscrito, el Senasa enviará a la autoridad filipina una lista de lugares de producción y plantas empacadoras certificadas, las cuales contarán con monitoreo permanente de plagas cuarentenarias, como moscas de la fruta y Stenoma catenifer, asegurando la trazabilidad y calidad de cada envío.

El ingreso de la palta Hass peruana a Filipinas marca un nuevo hito en la diversificación de destinos de la agroexportación nacional. Foto: Andina.

Durante la reunión bilateral realizada en Manila, también se abordó los avances en el análisis de riesgo para uva de mesa y cítricos peruanos, destacándose el progreso alcanzado en el caso de la uva, cuyo proceso técnico está más adelantado.

“Este es un paso importante en la estrategia de apertura de nuevos mercados para la agroexportación peruana. Desde el Senasa seguimos fortaleciendo nuestras acciones de vigilancia, certificación y control fitosanitario, garantizando que los productos agrícolas peruanos cumplan los más altos estándares internacionales”, señaló la jefa de la entidad, Vilma Gutarra.

La funcionaria subrayó que el acceso a Filipinas representa una oportunidad para los pequeños y medianos productores, quienes vienen integrándose cada vez más a las cadenas de exportación gracias al acompañamiento técnico del Senasa y al trabajo articulado con el sector privado.

De acuerdo con registros del Senasa, la palta peruana continúa consolidándose como uno de los principales productos de exportación agraria. Hasta octubre de 2025, los envíos alcanzaron 763 mil toneladas, lo que representa un crecimiento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior.