Teresa Mera Gómez es la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo: Este es su perfil. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Teresa Mera Gómez es la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo: Este es su perfil. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

del Gabinete Ministerial del Gobierno de José Jerí.

Mera es magister en Derecho Internacional y Economía por el World Trade Institute de la Universidad de Berna, Suiza y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

, y encabezó el Equipo Negociador de Perú en temas de Propiedad Intelectual para acuerdos comerciales con diversos países y bloques, como la Unión Europea, Canadá, Alianza del Pacífico, China, Japón y Corea, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Machu Picchu bloqueado: Gobierno estima S/ 2 millones de pérdidas al día, pero sería mucho más

, además de ser jefa de la Oficina de Signos Distintivos en esa institución.

Asimismo, ha trabajado como directora de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior en Promperú.

LEA TAMBIÉN: Terminal Portuario Multipropósito de Eten: demandará inversión de US$ 527 millones

También, se desempeñó como docente en materias especializadas en Propiedad Intelectual, Negociaciones Internacionales y Derecho Administrativo.

Teresa Mera Gómez juró como nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo | Captura de TV Perú
Teresa Mera Gómez juró como nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo | Captura de TV Perú

TE PUEDE INTERESAR

Zonas Económicas Especiales Privadas: ¿oportunidad de inversión o riesgo fiscal a largo plazo?
Paltas, arándanos y uvas disparan agroexportaciones: Perú se acerca a máximo histórico
Aranceles con Estados Unidos: así se alista Perú mientras espera nueva fecha para negociar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.