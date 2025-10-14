Teresa Stella Mera Gómez juramentó como ministra en la cartera de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del Gabinete Ministerial del Gobierno de José Jerí.

Mera es magister en Derecho Internacional y Economía por el World Trade Institute de la Universidad de Berna, Suiza y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el Mincetur, ha ocupado los cargos de viceministra de Comercio Exterior y Turismo, Jefa de Gabinete del Ministro, director para América del Norte y Europa, y encabezó el Equipo Negociador de Perú en temas de Propiedad Intelectual para acuerdos comerciales con diversos países y bloques, como la Unión Europea, Canadá, Alianza del Pacífico, China, Japón y Corea, entre otros.

También ha sido miembro del Consejo Directivo y de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Indecopi, además de ser jefa de la Oficina de Signos Distintivos en esa institución.

Asimismo, ha trabajado como directora de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior en Promperú.

También, se desempeñó como docente en materias especializadas en Propiedad Intelectual, Negociaciones Internacionales y Derecho Administrativo.