La viabilidad técnica temporal fue concedida a la empresa Port Nexus SAC tras la evaluación de su plan maestro. Foto: Difusión.
La viabilidad técnica temporal fue concedida a la empresa Port Nexus SAC tras la evaluación de su plan maestro. Foto: Difusión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta , y el ministro de Transportes y Comunicaciones, , encabezaron en Lambayeque el lanzamiento oficial del Terminal Portuario Multipropósito de Eten, entregando la viabilidad técnica temporal otorgada por la .

La viabilidad técnica temporal fue concedida a la empresa Port Nexus SAC tras la evaluación de su plan maestro. El siguiente paso será alcanzar la viabilidad definitiva, la habilitación portuaria y la posterior construcción del terminal. Según las proyecciones oficiales, la obra generará miles de empleos directos e indirectos, dinamizará la economía regional y potenciará la competitividad de Lambayeque y regiones aledañas.

LEA TAMBIÉN: MTC modifica reglamento portuario para impulsar modernización y nuevas inversiones

Durante la ceremonia, el ministro Sandoval destacó la importancia del proyecto para la integración regional.

“El puerto de Eten será un auténtico hub logístico internacional que conectará a Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto con el corredor bioceánico Perú–Brasil. Ratifico el compromiso del para seguir impulsando la modernización de nuestros puertos. Estamos enrumbando hacia la integración productiva regional y la apertura al comercio internacional. Que nada ni nadie nos detenga este rumbo”, afirmó.

El titular del MTC recordó que en julio pasado el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió un convenio con la para actualizar el plan maestro del terminal portuario, lo que permitirá garantizar que cada etapa del proyecto se ejecute de manera eficiente y articulada con la estrategia portuaria nacional.

“El Terminal Portuario de Eten será un hito para impulsar el comercio y la conectividad del Nororiente peruano”, afirmó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.

LEA TAMBIÉN: Antepuerto del Callao: la “manzana de la discordia” entre concesionarias y transportistas

Por su parte, la presidenta subrayó que el puerto de Eten representará un nuevo salto en la modernización del sistema portuario peruano, tras el avance que significó el

El Terminal Portuario Multipropósito de Eten se integrará al eje estratégico portuario nacional, junto a los terminales de Paita, Salaverry, Callao–Chancay, Paracas, Matarani y Yurimaguas.

TE PUEDE INTERESAR

No solo en Callao: puerto clave de EE.UU., paralizado tras caída de 60 contenedores al agua
Puerto de Ilo quiere modernizarse: se alista proyecto para mejorar acceso marítimo, ¿quién lo hará?
Avanza proyecto de puerto en Lambayeque: daría luz verde a futuro tren minero a Cajamarca

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.