La presidenta Dina Boluarte, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, encabezaron en Lambayeque el lanzamiento oficial del Terminal Portuario Multipropósito de Eten, entregando la viabilidad técnica temporal otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

La viabilidad técnica temporal fue concedida a la empresa Port Nexus SAC tras la evaluación de su plan maestro. El siguiente paso será alcanzar la viabilidad definitiva, la habilitación portuaria y la posterior construcción del terminal. Según las proyecciones oficiales, la obra generará miles de empleos directos e indirectos, dinamizará la economía regional y potenciará la competitividad de Lambayeque y regiones aledañas.

Durante la ceremonia, el ministro Sandoval destacó la importancia del proyecto para la integración regional.

“El puerto de Eten será un auténtico hub logístico internacional que conectará a Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto con el corredor bioceánico Perú–Brasil. Ratifico el compromiso del MTC para seguir impulsando la modernización de nuestros puertos. Estamos enrumbando hacia la integración productiva regional y la apertura al comercio internacional. Que nada ni nadie nos detenga este rumbo”, afirmó.

El titular del MTC recordó que en julio pasado el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió un convenio con la APN para actualizar el plan maestro del terminal portuario, lo que permitirá garantizar que cada etapa del proyecto se ejecute de manera eficiente y articulada con la estrategia portuaria nacional.

“El Terminal Portuario de Eten será un hito para impulsar el comercio y la conectividad del Nororiente peruano”, afirmó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte subrayó que el puerto de Eten representará un nuevo salto en la modernización del sistema portuario peruano, tras el avance que significó el megapuerto de Chancay.

El Terminal Portuario Multipropósito de Eten se integrará al eje estratégico portuario nacional, junto a los terminales de Paita, Salaverry, Callao–Chancay, Paracas, Matarani y Yurimaguas.