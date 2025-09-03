Ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. Foto: MTC
El ministro de Transportes y Comunicaciones, , denunció que ha recibido presiones e incluso amenazas de denuncias penales por no firmar una adenda a favor de un privado.

El ministro calificó esta situación como un intento de tráfico de influencias y advirtió que “está en juego la vida y la salud de las personas”, sin mebargo no brindó mayores precisiones.

“Hay que hacer paraderos, estaciones, cruces, señalización. Es normativamente legal que se hagan las cosas de acuerdo a los procedimientos legales. Está en juego la vida y la salud. Yo estoy recibiendo presiones y hasta amenazas de denuncias penales porque quieren que firme una adenda para un privado. Eso sí se llama tráfico de influencias”, expresó ante la prensa, poco antes de ser consultado sobre

El titular del MTC reiteró que existe voluntad política para ejecutar proyectos de transporte, siempre bajo la normativa vigente y con garantías de seguridad para la ciudadanía.

En paralelo, anunció la incorporación progresiva de buses en los corredores complementarios de Lima Metropolitana.

“Si antes salían cada media hora, con más buses van a salir cada cinco minutos”, dijo Sandoval, quien agregó que se realizan mesas de trabajo para reforzar la seguridad de pasajeros y transportistas.

