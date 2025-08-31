Carlo Renato de los Santos es el nuevo viceministro de Comunicaciones.
Carlo Renato de los Santos es el nuevo viceministro de Comunicaciones.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Carlos Renato de los Santos La Serna fue designado este 30 de agosto como nuevo viceministro de Comunicaciones del (MTC), según una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte Zegarra y del ministro del sector, César Sandoval Pozo.

De los Santos La Serna es doctor en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y se ha desempeñado como consultor en el área de gestión pública tanto a nivel central como subnacional en Perú. Ha ejercido también cargos directivos en el sector público, como director general de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

LEA TAMBIÉN: Influencers en Perú: Indecopi marca límites y sanciones por ciertas opiniones y publicidad

En su trayectoria internacional, figura ser experto en innovación en políticas públicas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y en política energética por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue declarado “Ciudadano Honorario” en Abilene, Texas, en 2013.

De los Santos La Serna también se ha desempeñado como docente de posgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y en la UNMSM, y su hoja de vida destaca su experticia en temas de regulación, energía, telecomunicaciones y tecnología pública.

TE PUEDE INTERESAR

Eduardo Arana ratifica compromiso del Gobierno con Santa Rosa de Loreto
Cancillería peruana rechaza declaraciones de presidenta de México sobre Pedro Castillo
Congreso priorizará en el Pleno proyecto de criminalidad sistemática, anuncia José Jerí

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.