Carlos Renato de los Santos La Serna fue designado este 30 de agosto como nuevo viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte Zegarra y del ministro del sector, César Sandoval Pozo.

De los Santos La Serna es doctor en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y se ha desempeñado como consultor en el área de gestión pública tanto a nivel central como subnacional en Perú. Ha ejercido también cargos directivos en el sector público, como director general de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

En su trayectoria internacional, figura ser experto en innovación en políticas públicas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y en política energética por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue declarado “Ciudadano Honorario” en Abilene, Texas, en 2013.

De los Santos La Serna también se ha desempeñado como docente de posgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y en la UNMSM, y su hoja de vida destaca su experticia en temas de regulación, energía, telecomunicaciones y tecnología pública.