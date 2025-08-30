El premier peruano Eduardo Arana aseguró este 30 de agosto que el distrito de Santa Rosa de Loreto continuará siendo parte fundamental del desarrollo nacional.

Durante una ceremonia realizada en la Plaza de Armas del distrito, Arana destacó que el Gobierno viene cumpliendo compromisos asumidos con las autoridades locales. Entre ellos mencionó la construcción de un mercado flotante, que permitirá a los comerciantes mejorar sus actividades, así como la entrega de computadoras a colegios de la zona por parte del ministro de Educación, Morgan Quero. Asimismo, adelantó la próxima construcción de una torre de control en Caballococha y de un nuevo centro de salud.

“Estamos aquí para volver a decirles que Santa Rosa de Loreto es parte de nuestro desarrollo y seguirá siendo parte de nuestro trabajo. Queremos que colaboren con nosotros junto a esta bandera que ondea encima de nosotros”, expresó el jefe del Gabinete Ministerial.

Arana también anunció que se intensificarán las acciones de interdicción contra la criminalidad en la frontera, y adelantó la creación de una comisión especial para fortalecer la presencia del Estado en distritos y zonas limítrofes.

“Hoy, en esta fecha especial, renuevo ese espíritu de trabajar en conjunto con el Congreso, el gobierno regional y todos ustedes, porque el trabajo es de todos: el Gobierno y la población”, subrayó.