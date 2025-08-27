Pronunciamiento del Consejo de Ministros. Foto: PCM
Pronunciamiento del Consejo de Ministros. Foto: PCM
El presidente del Consejo de Ministros, , acompañado por los ministros de Estado, emitió un pronunciamiento luego de que el ordenara el , hermano de la presidenta.

calificó como un agraviante del orden constitucional y perjudicial para la gobernabilidad y la democracia del Perú.

Arana que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está protegido por la Constitución Política del Perú y el Código Penal, como ocurre en varios países, siendo su vulneración un atentado directo contra la intimidad y la seguridad de las personas.

El indicó que existe un uso desproporcionado de esta medida excepcional, lo cual afecta gravemente derechos fundamentales amparados por la Constitución.

Asimismo, acusa que se han utilizado errores jurídicos, como la aplicación de figuras inexistentes en el ordenamiento jurídico nacional, como la de “tercero vinculado”.

Precisó que, luego de que una resolución del que interpreta el artículo 117 de la Constitución, indicó que estas acciones buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y usarla como un arma de venganza política contra funcionarios públicos, políticos y sus familias.

Finalmente, rechaza “de forma tajante” lo que considera un abuso de poder por parte del Ministerio Público, acusando que dichas acciones favorecen “el desgobierno” y atentan contra la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad.

Recordemos que la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un allanamiento a la , hermano de la en el distrito limeño de San Borja. Asimismo, también se intervino la oficina del actual ,

Estas acciones fueron autorizadas como parte de una investigación en marzo de 2025 sobre una presunta organización criminal liderada por el actual titular de Justicia y entonces ministro del Interior.

