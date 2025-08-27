El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acompañado por los ministros de Estado, emitió un pronunciamiento luego de que el Ministerio Público ordenara el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

El premier calificó este hecho como un agraviante del orden constitucional y perjudicial para la gobernabilidad y la democracia del Perú.

Arana indicó que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está protegido por la Constitución Política del Perú y el Código Penal, como ocurre en varios países, siendo su vulneración un atentado directo contra la intimidad y la seguridad de las personas.

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que existe un uso desproporcionado de esta medida excepcional, lo cual afecta gravemente derechos fundamentales amparados por la Constitución.

Asimismo, acusa que se han utilizado errores jurídicos, como la aplicación de figuras inexistentes en el ordenamiento jurídico nacional, como la de “tercero vinculado”.

Precisó que, luego de que una resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución, indicó que estas acciones buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y usarla como un arma de venganza política contra funcionarios públicos, políticos y sus familias.

Finalmente, precisó que el Ejecutivo rechaza “de forma tajante” lo que considera un abuso de poder por parte del Ministerio Público, acusando que dichas acciones favorecen “el desgobierno” y atentan contra la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad.

Recordemos que la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja. Asimismo, también se intervino la oficina del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

Estas acciones fueron autorizadas como parte de una investigación en marzo de 2025 sobre una presunta organización criminal liderada por el actual titular de Justicia y entonces ministro del Interior.