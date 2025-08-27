Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confiep, señaló que los delitos, como las extorsiones y grupos criminales, tienen su origen en actividades ilícitas, como la minería ilegal y otras economías fuera de la ley. (Foto: GEC)
El presidente de la (Confiep), Jorge Zapata Ríos, pidió a que cesen los enfrentamientos existentes entre el y el , y recalcó que ambos deben concentrarse en abordar el grave problema de la que perjudica al país.

, enfatizó la importancia de un trabajo conjunto para enfrentar el .

“Es fundamental eliminar la pugna entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Se tiene que trabajar mancomunadamente, porque la delincuencia nos está invadiendo”, expresó durante una entrevista para la Red de Comunicación Regional.

Ejecutivo sigue sin implementar sugerencias de Confiep.

también mencionó que desde el año 2023, tanto organizaciones empresariales como sindicales, han presentado sugerencias al Ejecutivo que aún no han sido implementadas.

Asimismo, precisó que la representa una amenaza que afecta a todo el Perú, pero indicó que el problema es especialmente grave en algunas regiones, como el norte del país.

señaló que los delitos, como las extorsiones y grupos criminales, tienen su origen en actividades ilícitas, como la minería ilegal y otras economías fuera de la ley.

“Estas actividades generan ingentes cantidades de dinero que necesitan ser blanqueados, lo que impulsa su expansión y la generación de violencia para distraer a la Policía”, expresó.

Finalmente, recalcó que , que comenzó en el sector constructivo por parte de grupos a los que denominó “pseudo-sindicatos”, actualmente se ha extendido a cualquier tipo de comercio, causando perjuicio a transportistas, propietarios de tiendas y dueños de restaurantes.

Jorge Zapata Ríos, presidente de la CONFIEP, mencionó que desde el año 2023, tanto organizaciones empresariales como sindicales, han presentado sugerencias al Ejecutivo que aún no han sido implementadas. Foto: Confiep.
