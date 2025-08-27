El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, pidió a que cesen los enfrentamientos existentes entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, y recalcó que ambos deben concentrarse en abordar el grave problema de la inseguridad ciudadana que perjudica al país.

Zapata Ríos, enfatizó la importancia de un trabajo conjunto para enfrentar el avance de la delincuencia.

“Es fundamental eliminar la pugna entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Se tiene que trabajar mancomunadamente, porque la delincuencia nos está invadiendo”, expresó el funcionario durante una entrevista para la Red de Comunicación Regional.

Ejecutivo sigue sin implementar sugerencias de Confiep.

Zapata Ríos también mencionó que desde el año 2023, tanto organizaciones empresariales como sindicales, han presentado sugerencias al Ejecutivo que aún no han sido implementadas.

Asimismo, el directivo precisó que la inseguridad ciudadana representa una amenaza que afecta a todo el Perú, pero indicó que el problema es especialmente grave en algunas regiones, como el norte del país.

Zapata señaló que los delitos, como las extorsiones y grupos criminales, tienen su origen en actividades ilícitas, como la minería ilegal y otras economías fuera de la ley.

“Estas actividades generan ingentes cantidades de dinero que necesitan ser blanqueados, lo que impulsa su expansión y la generación de violencia para distraer a la Policía”, expresó.

Finalmente, el directivo recalcó que la extorsión, que comenzó en el sector constructivo por parte de grupos a los que denominó “pseudo-sindicatos”, actualmente se ha extendido a cualquier tipo de comercio, causando perjuicio a transportistas, propietarios de tiendas y dueños de restaurantes.