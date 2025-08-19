La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, anunció que el colegiado ya tiene una “decisión tomada” respecto a la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, con la que busca precisar en qué casos se puede investigar al presidente de la República.

“Ya estamos en etapa de firmas. Es una sentencia que no mira a Dina Boluarte, sino a quien sea el presidente de la República”, señaló en RPP.

Pacheco adelantó que el fallo podría conocerse esta misma semana, dado que “son conscientes de la urgencia de este tema”.

El Ejecutivo sostiene en su demanda que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han ejercido sus competencias de manera “indebida”, al interpretar el artículo 117 de la Constitución de forma amplia, permitiendo indagaciones preliminares contra la jefa del Estado por cualquier delito. Esto, según el Gobierno, afecta la atribución presidencial de dirigir la política general del país, establecida en el artículo 118 de la Carta Magna.

El artículo 117 precisa que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones, disolver de forma inconstitucional el Congreso o impedir el funcionamiento de los organismos del sistema electoral.

En opinión de Pacheco, la resolución del TC refleja “equilibrio” y recoge la pluralidad de posturas de los magistrados: “Es una sentencia que no mira coyunturas, sino que busca dar claridad institucional sobre las competencias de cada poder del Estado”, afirmó.

La demanda fue presentada tras la apertura de investigaciones preliminares contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de manifestantes en las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, el caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial Policial de apoyo a Eficcop.